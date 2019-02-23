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Ланус
2:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
17' Гол
Tomas Belmonte
23' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
32' Желтая карточка
Аллионе Агустин
54' Желтая карточка
Санд Хосе
54' Желтая карточка
Miguel Barbieri
2:0
90' Гол
Санд Хосе
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Jose Sand бьет в цель!
87'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Мартинеc Пабло выходит на его замену.
81'
Ланус делает замену. Ди Пласидо Леонель уходит с поля, а Tiago Pagnussat выходит на его замену.
78'
Росарио Сентраль делает замену. Leonardo Gil уходит с поля, а Риано Клаудио выходит на его замену.
68'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Duvan Vergara выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Miguel Barbieri получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Jose Sand получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Росарио Сентраль делает замену. Аллионе Агустин уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Аллионе Агустин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Gonzalo Bettini получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Tomas Belmonte бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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