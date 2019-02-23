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Годой Крус
0:1
Второй тайм: 56'
Велес Сарсфилд
0'
12' Желтая карточка
Варгас Матиас
16' Желтая карточка
Nahuel Arena
0:1
25' Пенальти
Leandro Miguel Fernandez
34' Вторая желтая карточка
Nahuel Arena
38' Желтая карточка
Juan Andrada
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Годой Крус делает замену. Jalil Elias уходит с поля, а Сантьяго Гарсиа выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Juan Andrada получил желтую карточку от судьи
37'
Годой Крус делает замену. Kevin Gutierrez уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.
34'
Nahuel Arena получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Leandro Miguel Fernandez из команды Велес Сарсфилд забивает с точки!
Желтая карточка
16'
Nahuel Arena получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Варгас Матиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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