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Колон
0:1
Конец матча
Банфилд
0'
0:1
16' Гол
Juan Alvarez
34' Желтая карточка
Alex Vigo
60' Желтая карточка
Franco Quiroz
80' Желтая карточка
Luciano Gomez
90' Желтая карточка
Калелло Адриан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Калелло Адриан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Luciano Gomez получил желтую карточку от судьи
67'
Банфилд делает замену. Сеччини Эмануэль уходит с поля, а Калелло Адриан выходит на его замену.
65'
Колон делает замену. Луис Мигел Родригес уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
62'
Банфилд делает замену. Martin Payero уходит с поля, а Nicolas Silva выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Franco Quiroz получил желтую карточку от судьи
49'
Колон делает замену. Селис Гильермо уходит с поля, а Fernando Zuqui выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Колон делает замену. Эстигаррибия Марсело уходит с поля, а Gabriel Esparza выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Alex Vigo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Juan Alvarez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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