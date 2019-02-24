  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
Индепендьенте
1:3
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Бурдиссо Гильермо
8' Желтая карточка
Сигали Леонардо
29' Желтая карточка
Сильва Гастон
33' Желтая карточка
Марсело Диас
1:1
45' Гол
Гайбор Фернандо
45' Желтая карточка
Gabriel Arias
45' Желтая карточка
Кампанья Мартин
49' Желтая карточка
Federico Matias Zaracho
51' Желтая карточка
Сото Алексис
53' Желтая карточка
Франко Алан
1:2
54' Пенальти
Лисандро Лопес III
62' Желтая карточка
Эрнандес Пабло II
67' Желтая карточка
Гайбор Фернандо
77' Желтая карточка
Лисандро Лопес III
1:3
90' Гол
Federico Matias Zaracho
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Federico Matias Zaracho бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Индепендьенте делает замену. Бустос Фабрисио уходит с поля, а Jorge Figal выходит на его замену.
82'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Ромеро Сильвио выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Лисандро Лопес III получил желтую карточку от судьи
76'
Расинг Авельянеда делает замену. Цвитанич Дарио уходит с поля, а Julian Alejo Lopez выходит на его замену.
70'
Расинг Авельянеда делает замену. Кардосо Нери уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
68'
Индепендьенте делает замену. Верон Гонсало уходит с поля, а Jonathan Menendez выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Гайбор Фернандо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III из команды Расинг Авельянеда забивает с точки!
Желтая карточка
53'
Франко Алан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Кампанья Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Габриэль Ариас получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Гайбор Фернандо бьет в цель!
42'
Расинг Авельянеда делает замену. Сигали Леонардо уходит с поля, а Nery Dominguez выходит на его замену.
Желтая карточка
33'
Марсело Диас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Сильва Гастон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Бурдиссо Гильермо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Кубок (1/4 финала)
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок лиги (Финал)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Позже 0 Светлана Светлая 0 Михаил Крипак Позже 0 Юрий Богачёв 0 Евгений Попов Позже 0 Александр Крипак 0 Александр Кузнецов Позже 0 Роман Кулебякин 0 Сергей Бощук Позже 0 Антип Лазарев 0 Талгат Мамаев Позже 0 Михаил Гордеев 0 Наталья Москаленко Позже 0 Андрей Федуняк 0 Кирилл Норкин Позже 0 Илона Белобородова 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Виктор Овчинников 0 Иван Цапкин Позже 0 Северин Ковальский 0 Игорь Курочкин Позже 0 Максут Азизов 0 Мечислав Правдолюбов Позже 0 Лилия Кусткова 0 Андрей Сергиенко Позже 0 Никита Михалёнок 0 Николай Сербул Позже 0 Динара Соболева 0 Борис Фёдоров Позже 0 Алексей Лепин 0 Максим Пульман Позже 0 Евгений Костин 0 Илья Здоровяк Позже 0 Ольга Крипак 0 Владимир Кононов Позже 0 Адыл Айдарбеков 0 Вадим Плаксин Позже 0 Дмитрий Федосов 0 Олег Куликов Позже 0 Андрей Повойкин 0 Тимофей Смирнов Позже 0 Андрей Помазков 0 Асхар Шушанян Позже 0 Артур Магомедов 0 Пётр Конев Позже 0 Григорий Фетисов 0 Сергей Прокофьев Позже 0 Вячеслав Черненков 0 Антон Иванов Позже 0 Дмитрий Кушнеров 0 Василий Кузнецов Позже 0 Виталий Мельник 0 Вячеслав Козырев Позже 0 Алексей Беляев 0 Альберт Стулов Позже 0 Роман Метлицкий 0 Артём Харчевников Позже 0 Дмитрий Щурко 0 Константин Граб Позже 0 Алексей Антоненко 0 Владимир Чукин Позже 0 Вадим Ухов 0 Евгений Банмиллер Позже 0 Альмир Искаков 0 Александр Голуб Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Олег Греков Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Даниил Гонтарь Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Максим Помазков Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Джамал Султанов Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Бощук Позже 0 Ефим Петренко 0 Михаил Кабцан Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Василий Чиж Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Борис Метелецкий
Мексика: Лига MX Клаусура
Перу: Примера: Апертура

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация