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Атлетико Тукуман
0:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
2' Желтая карточка
Pier Barrios
25' Желтая карточка
Carlos Quintana
27' Желтая карточка
Claudio Spinelli
34' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
40' Желтая карточка
Gabriel Risso
45' Желтая карточка
Francis Mac Allister
61' Желтая карточка
Bruno Bianchi
77' Желтая карточка
Мерсьер Хуан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Пискуличи Леонардо выходит на его замену.
79'
Атлетико Тукуман делает замену. Мерсьер Хуан уходит с поля, а Nery Leyes выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Мерсьер Хуан получил желтую карточку от судьи
73'
Атлетико Тукуман делает замену. Матос Мауро уходит с поля, а Хавьер Фабиан Толедо выходит на его замену.
73'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Клаудио Спинелли уходит с поля, а Enrique Borja выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Francis Mac Allister уходит с поля, а Matias Romero выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Francis Mac Allister получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Gabriel Risso получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Нуньес Хервасио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Клаудио Спинелли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
2'
Пьер Барриос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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