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Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Сан-Мартин Тукуман
0'
1:0
31' Гол
Кинтеро Хуан
44' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
2:0
84' Гол
Суарес Матиас
2:1
89' Гол
Коста Рамиро
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Коста Рамиро бьет в цель!
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
78'
Сан-Мартин Тукуман делает замену. Rodrigo Gomez уходит с поля, а Гонсало Родригес выходит на его замену.
67'
Сан-Мартин Тукуман делает замену. Emiliano Purita уходит с поля, а Клаудио Даниел Биелар выходит на его замену.
67'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Суарес Матиас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
34'
Ривер Плейт делает замену. Фернандес Игнасио уходит с поля, а Cristian Ferreira выходит на его замену.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Кинтеро Хуан бьет в цель!
7'
Ривер Плейт делает замену. Каско Милтон уходит с поля, а Де ла Крус Николас выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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