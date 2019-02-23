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Уракан
0:2
Второй тайм: 49'
Унион Санта-Фе
0'
16' Желтая карточка
Боттинелли Хонатан
17' Желтая карточка
Federico Mancinelli
0:1
27' Гол
Фрагапане Франко
0:2
29' Гол
Mauro Pitton
45' Желтая карточка
Nelson Acevedo
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Nelson Acevedo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Mauro Pitton бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Фрагапане Франко бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Федерико Манцинелли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Боттинелли Хонатан получил желтую карточку от судьи
13'
Унион Санта-Фе делает замену. Augusto Lotti уходит с поля, а Franco Troyansky выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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