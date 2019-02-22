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Тигре
1:1
Второй тайм: 54'
Патронато де Парана
0'
0:1
25' Гол
German Berterame
1:1
35' Гол
Гонсалес Федерико
36' Желтая карточка
Lautaro Geminiani
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Lautaro Geminiani получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Гонсалес Федерико бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - German Berterame бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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