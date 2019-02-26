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Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Второй тайм: 90+'
Сан-Мартин Сан-Хуан
0'
33' Желтая карточка
Mauro Bogado
42' Желтая карточка
Арденте Луис
1:0
45' Пенальти
Формика Мауро
54' Желтая карточка
Фасундо Эрпен
90'+130
Второй тайм
69'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Формика Мауро уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
56'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Federico Milo уходит с поля, а Francisco Grahl выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Фасундо Эрпен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Формика Мауро из команды Ньюэллс Олд Бойз забивает с точки!
Желтая карточка
42'
Арденте Луис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Мауро Богадо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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