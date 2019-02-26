1:0
Второй тайм: 90+'
33' Желтая карточкаMauro Bogado
42' Желтая карточкаАрденте Луис
1:0
45' ПенальтиФормика Мауро
54' Желтая карточкаФасундо Эрпен
Второй тайм
69'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Формика Мауро уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
56'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Federico Milo уходит с поля, а Francisco Grahl выходит на его замену.
54'
Фасундо Эрпен получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Формика Мауро из команды Ньюэллс Олд Бойз забивает с точки!
42'
Арденте Луис получил желтую карточку от судьи
33'
Мауро Богадо получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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