Стадион: Джон Смит Зрители: 22714
1:0
Конец матча
29' Желтая карточкаБиллинг Филип
43' Желтая карточкаБеннетт Райан
84' Желтая карточкаХогг Джонатан
89' Желтая карточкаДоэрти Мэтт
1:0
90' ГолМунье Стив
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хаддерсфилд Таун вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 22714 болельщиков
94'
93'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Шиндлер Кристофер пострадал.
93'
92'
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Г О О О О Л - Мунье Стив первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
90'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
90'
Патрисиу Руй не дал случится голу! Ахерн-Грант Карлан должен был забивать, но Патрисиу Руй сделал отличный сейв
90'
Плохо сыграл Боли Вийи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
89'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Доэрти Мэтт получил желтую карточку от судьи
89'
Доэрти Мэтт совершил серьезный фол, на грани карточки
88'
88'
Ахерн-Грант Карлан задерживает мяч рукой
88'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
88'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
87'
87'
86'
86'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Шиндлер Кристофер пострадал.
85'
84'
Мунье Стив нанес удар чуть мимо. Близко!
84'
84'
Хогг Джонатан получил желтую карточку от судьи
83'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Кошта Элдер пострадал.
83'
83'
82'
82'
Тактическая замена. Горенц-Станкович Йон уходит с поля и его заменяет Качунга Элиас
81'
81'
Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бакуна Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Кошта Элдер
78'
78'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Муй Аарон
77'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
77'
Отличные скиллы показывает Хименес Рауль, обводя своих соперников
76'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
75'
Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон пасует в штрафную, но Лоссль Йонас выходит и ловит мяч.
75'
75'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон в офсайде
74'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон забрасывает мяч в штрафную.
74'
73'
73'
73'
72'
72'
71'
71'
71'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
70'
69'
69'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон делает неудачный навес.
69'
68'
68'
68'
67'
67'
67'
Шанс! Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
67'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
66'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Кавалейру Иван
66'
Тактическая замена. Моутинью Жоау уходит с поля и его заменяет Гиббс-Уайт Морган
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Шанс! Боли Вийи из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
65'
65'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
64'
64'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
63'
63'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
62'
62'
61'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон в офсайде
61'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
61'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон пасует в штрафную, но Лоссль Йонас выходит и ловит мяч.
61'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
60'
Вулверхэмптон начинает контратаку
60'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
60'
Бакуна Жуниньо делает длинную передачу вперед
60'
60'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
60'
59'
59'
59'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
58'
58'
Какой промах! Мунье Стив имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Бакуна Жуниньо делает длинную передачу вперед
58'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья сигнализирует, что Коди Конор из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Ахерн-Грант Карлан
56'
56'
56'
55'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
55'
Биллинг Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
54'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Дендонкер Леандер
53'
53'
53'
52'
52'
52'
51'
51'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун пробил со штрафного, но очень мимо цели.
51'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Горенц-Станкович Йон пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
49'
49'
49'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
49'
48'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
Горенц-Станкович Йон нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
47'
47'
Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Дахени Демиако уходит с поля и его заменяет Бакуна Жуниньо
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон в офсайде
47'
46'
46'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
Безумный фол. Хименес Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Горенц-Станкович Йон
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Горенц-Станкович Йон возвращается на поле.
45'
44'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Горенц-Станкович Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Горенц-Станкович Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Судья подбегает и показывает Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон отложенную желтую карточку за фол.
43'
Ахерн-Грант Карлан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
43'
43'
43'
Дахени Демиако из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
43'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
42'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
42'
42'
Дахени Демиако предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
41'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
41'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
41'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Судья сигнализирует, что Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
40'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
38'
38'
37'
Дахени Демиако из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
33'
Горенц-Станкович Йон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
32'
32'
32'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
32'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Невеш Рубен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
Биллинг Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Биллинг Филип наказан за толчок Жота Диогу
28'
28'
Безумный фол. Горенц-Станкович Йон грубо играет против соперника. Пострадал Хименес Рауль
27'
27'
26'
Как он промахнулся? Доэрти Мэтт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
26'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Судья сигнализирует, что Жота Диогу из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Горенц-Станкович Йон
24'
24'
24'
24'
23'
Доэрти Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
22'
21'
21'
21'
20'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
19'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Дахени Демиако
19'
18'
Ахерн-Грант Карлан не смог попасть в створ ударом издали
17'
17'
17'
16'
Дахени Демиако предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
15'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
14'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
14'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
13'
13'
12'
12'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
12'
12'
11'
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хименес Рауль
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
10'
Боли Вийи возвращается на поле.
10'
10'
Матч возобновлен
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Боли Вийи получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Боли Вийи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
6'
Патрисиу Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Дурм Эрик мяч отрикошетил от ворот
6'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
5'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Патрисиу Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
4'
4'
3'
3'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Беннетт Райан пострадал.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Дахени Демиако
3'
3'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
2'
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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