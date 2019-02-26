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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 22714
Хаддерсфилд Таун
1:0
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
29' Желтая карточка
Биллинг Филип
43' Желтая карточка
Беннетт Райан
84' Желтая карточка
Хогг Джонатан
89' Желтая карточка
Доэрти Мэтт
1:0
90' Гол
Мунье Стив
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хаддерсфилд Таун вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 22714 болельщиков
94'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
93'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Шиндлер Кристофер пострадал.
93'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мунье Стив первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
90'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
90'
Патрисиу Руй не дал случится голу! Ахерн-Грант Карлан должен был забивать, но Патрисиу Руй сделал отличный сейв
90'
Плохо сыграл Боли Вийи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
90'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
89'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Доэрти Мэтт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Доэрти Мэтт совершил серьезный фол, на грани карточки
88'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Ахерн-Грант Карлан задерживает мяч рукой
88'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
88'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
87'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
86'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
86'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
85'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Шиндлер Кристофер пострадал.
85'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
84'
Мунье Стив нанес удар чуть мимо. Близко!
84'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
84'
Хогг Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Кошта Элдер пострадал.
83'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
82'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Горенц-Станкович Йон уходит с поля и его заменяет Качунга Элиас
81'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
81'
Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали
81'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
81'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бакуна Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Угловой
79'
Кавалейру Иван из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Кошта Элдер
78'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Муй Аарон
77'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
77'
Отличные скиллы показывает Хименес Рауль, обводя своих соперников
76'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
75'
Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон пасует в штрафную, но Лоссль Йонас выходит и ловит мяч.
75'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
75'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
74'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон в офсайде
74'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон забрасывает мяч в штрафную.
74'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
73'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
73'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
73'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
71'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
71'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
70'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
69'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
69'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон делает неудачный навес.
69'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
67'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
67'
Шанс! Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
67'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
66'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
66'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Кавалейру Иван
66'
Тактическая замена. Моутинью Жоау уходит с поля и его заменяет Гиббс-Уайт Морган
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Шанс! Боли Вийи из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
65'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
64'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
63'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Офсайд
61'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон в офсайде
61'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
61'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон пасует в штрафную, но Лоссль Йонас выходит и ловит мяч.
61'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
60'
Вулверхэмптон начинает контратаку
60'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
60'
Бакуна Жуниньо делает длинную передачу вперед
60'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
60'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
59'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
58'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
58'
Какой промах! Мунье Стив имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Бакуна Жуниньо делает длинную передачу вперед
58'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Коди Конор из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Ахерн-Грант Карлан
56'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
56'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
55'
Биллинг Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Дендонкер Леандер
53'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
53'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
52'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
51'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
51'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Горенц-Станкович Йон пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
50'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
49'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
49'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
49'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
47'
Горенц-Станкович Йон нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
Угловой
47'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
47'
Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
46'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Дахени Демиако уходит с поля и его заменяет Бакуна Жуниньо
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
48'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон в офсайде
47'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
46'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
46'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Хименес Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Горенц-Станкович Йон
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
45'
Горенц-Станкович Йон возвращается на поле.
45'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Горенц-Станкович Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Горенц-Станкович Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
43'
Судья подбегает и показывает Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон отложенную желтую карточку за фол.
43'
Ахерн-Грант Карлан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
43'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
43'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дахени Демиако из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
43'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
42'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
42'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
42'
Дахени Демиако предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
41'
Хогг Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
41'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
40'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
38'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
37'
Дахени Демиако из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
36'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
33'
Горенц-Станкович Йон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
32'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
32'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
32'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
31'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
31'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Невеш Рубен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Желтая карточка
29'
Биллинг Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Биллинг Филип наказан за толчок Жота Диогу
28'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Горенц-Станкович Йон грубо играет против соперника. Пострадал Хименес Рауль
27'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
26'
Как он промахнулся? Доэрти Мэтт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
26'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
26'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
26'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
25'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Жота Диогу из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Горенц-Станкович Йон
24'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
24'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Доэрти Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
22'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
21'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
20'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
20'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Дахени Демиако
19'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
18'
Ахерн-Грант Карлан не смог попасть в створ ударом издали
17'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
17'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
16'
Дахени Демиако предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
15'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
15'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
15'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
15'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
14'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
13'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
12'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
12'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
11'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
11'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Хименес Рауль
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
10'
Боли Вийи возвращается на поле.
10'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Боли Вийи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Боли Вийи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Патрисиу Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
6'
Дурм Эрик мяч отрикошетил от ворот
6'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу одноклубнику.
5'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Патрисиу Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
4'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
4'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Беннетт Райан пострадал.
3'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Дахени Демиако
3'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
2'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
1'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
1'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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