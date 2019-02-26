  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 31849
Кардифф Сити
0:3
Конец матча
Эвертон
0'
7' Желтая карточка
Бакуна Леандро
14' Желтая карточка
Моррисон Шон
0:1
41' Гол
Сигурдссон Гильфи
50' Желтая карточка
Динь Люка
0:2
66' Гол
Сигурдссон Гильфи
81' Желтая карточка
Мёрфи Джош
0:3
90' Гол
Калверт-Льюин Доминик
90'+5
Второй тайм
95'
Эвертон заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Угловой
95'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити разыграл угловой с левого угла.
95'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 31849 болельщиков
93'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
93'
Гуэйе Идрисса сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон переиграл вратаря дальним ударом!
93'
Гуэйе Идрисса разрезает оборону соперника отличным пасом
93'
Отличные скиллы показывает Гуэйе Идрисса, обводя своих соперников
93'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Удар от ворот произведет Эвертон
91'
Шанс! Уорд Даниэль из команды Кардифф Сити пробил головой, но мимо
91'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
90'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Гомеш Андре
87'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
87'
Мёрфи Джош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Кин Майкл наказан за толчок Мёрфи Джош
86'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
85'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Лукмен Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает пас партнеру.
84'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
83'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон в офсайде
83'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Лукмен Адемола
82'
Беннетт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Зохоре Кеннет уходит с поля и его заменяет Уорд Даниэль
Желтая карточка
81'
Мёрфи Джош получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
80'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
79'
Удар от ворот произведет Эвертон
79'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Эвертон
79'
Гуннарссон Арон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Рид Бобби из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
78'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
77'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Беннетт Джо делает длинную передачу вперед
77'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
76'
Калверт-Льюин Доминик нанес удар чуть мимо. Близко!
75'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Офсайд
75'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити в офсайде
75'
Коулмэн Шеймус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
75'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
74'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает пас партнеру.
74'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
74'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Беннетт Джо из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
72'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
72'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
72'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Плохо сыграл Патерсон Каллум - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
72'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
71'
Моррисон Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
70'
Мёрфи Джош нарушает правила. Сигурдссон Гильфи пострадал
69'
О, нет. Из многообещающей позиции Рид Бобби из команды Кардифф Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
69'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
69'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Тактическая замена. Мендес-Лейнг Натаниэл уходит с поля и его заменяет Патерсон Каллум
68'
Тактическая замена. Хойлетт Джуниор уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джош
68'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
66'
Игрок команды Эвертон делает подачу своему товарищу по команде.
66'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Отличные скиллы показывает Бернард Дуарте, обводя своих соперников
65'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Офсайд
64'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити в офсайде
64'
Бакуна Леандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Кин Майкл наказан за толчок Зохоре Кеннет
63'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
60'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Шнайдерлин Морган оказался на газоне.
58'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Отличные скиллы показывает Зохоре Кеннет, обводя своих соперников
55'
Бакуна Леандро делает длинную передачу вперед
55'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
55'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
55'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
Офсайд
53'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити в офсайде
53'
Бакуна Леандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон играет слишком грубо. Зохоре Кеннет оказался на газоне.
52'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
52'
Ришарлисон из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Удар от ворот произведет Эвертон
51'
Гуннарссон Арон не смог попасть в створ ударом издали
51'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
51'
Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бакуна Леандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Желтая карточка
50'
Динь Люка - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Динь Люка грубо играет против соперника. Пострадал Зохоре Кеннет
49'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
49'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
49'
Ришарлисон из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
48'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
48'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Эвертон контролирует мяч.
46'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Гуннарссон Арон наказан за толчок Ришарлисон
46'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Бакуна Леандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Моррисон Шон
45'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
44'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Эвертон
44'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Коулмэн Шеймус сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи изменил счет на табло!
41'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает пас партнеру.
41'
Шнайдерлин Морган разрезает оборону соперника отличным пасом
41'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
39'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Кардифф Сити контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Зохоре Кеннет нарушает правила. Динь Люка пострадал
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Рид Бобби
35'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
34'
Динь Люка из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Хойлетт Джуниор задерживает мяч рукой
32'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити делает неудачный навес.
31'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Бакуна Леандро наказан за толчок Гуэйе Идрисса
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Эвертон
28'
Зохоре Кеннет нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити забрасывает мяч в штрафную.
28'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
27'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
27'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
26'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Бакуна Леандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает неудачный навес.
23'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
23'
ШАНС! Уолкотт Тео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Уолкотт Тео и Гуэйе Идрисса из команды Эвертон.
23'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Динь Люка наказан за толчок Хойлетт Джуниор
22'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
22'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Гуннарссон Арон
20'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
19'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон пасует в штрафную, но Этеридж Нейл выходит и ловит мяч.
19'
Уолкотт Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Гуннарссон Арон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
19'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
18'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
17'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
16'
Кин Майкл из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Эвертон контролирует мяч.
15'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
15'
Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Динь Люка из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Желтая карточка
14'
Моррисон Шон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Моррисон Шон грубо играет против соперника. Пострадал Калверт-Льюин Доминик
Фол, нарушение
13'
Ришарлисон задерживает мяч рукой
12'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
12'
Уолкотт Тео из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Кин Майкл из команды Эвертон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
12'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
12'
Гуэйе Идрисса мяч отрикошетил от ворот
11'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
9'
Уолкотт Тео наказан за толчок Беннетт Джо
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Бакуна Леандро, его свалил Шнайдерлин Морган.
8'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
7'
Судья подбегает и показывает Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити отложенную желтую карточку за фол.
7'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
5'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Эвертон контролирует мяч.
3'
Хойлетт Джуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
2'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Динь Люка из команды Эвертон.
2'
Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Джагелка Фил ошибается в защите.
2'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
2'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эвертон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Копа Судамерикана (1/32 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация