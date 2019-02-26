Стадион: Кардифф Сити Стэдиум Зрители: 31849
0:3
Конец матча
7' Желтая карточкаБакуна Леандро
14' Желтая карточкаМоррисон Шон
0:1
41' ГолСигурдссон Гильфи
50' Желтая карточкаДинь Люка
0:2
66' ГолСигурдссон Гильфи
81' Желтая карточкаМёрфи Джош
0:3
90' ГолКалверт-Льюин Доминик
Второй тайм
95'
Эвертон заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
95'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити разыграл угловой с левого угла.
95'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
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93'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
93'
Гуэйе Идрисса сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон переиграл вратаря дальним ударом!
93'
Гуэйе Идрисса разрезает оборону соперника отличным пасом
93'
Отличные скиллы показывает Гуэйе Идрисса, обводя своих соперников
93'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
91'
91'
Шанс! Уорд Даниэль из команды Кардифф Сити пробил головой, но мимо
91'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
89'
88'
88'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
88'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Гомеш Андре
87'
87'
Мёрфи Джош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Кин Майкл наказан за толчок Мёрфи Джош
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
85'
84'
Лукмен Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает пас партнеру.
84'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон в офсайде
83'
82'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Лукмен Адемола
82'
Беннетт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Зохоре Кеннет уходит с поля и его заменяет Уорд Даниэль
81'
Мёрфи Джош получил желтую карточку от судьи
81'
Судья сигнализирует, что Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
79'
79'
79'
79'
Гуннарссон Арон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Рид Бобби из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
78'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
78'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
77'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Беннетт Джо делает длинную передачу вперед
77'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
76'
76'
Калверт-Льюин Доминик нанес удар чуть мимо. Близко!
75'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
75'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити в офсайде
75'
Коулмэн Шеймус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
75'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
74'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает пас партнеру.
74'
74'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Беннетт Джо из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
72'
72'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Плохо сыграл Патерсон Каллум - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
72'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Моррисон Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
70'
Мёрфи Джош нарушает правила. Сигурдссон Гильфи пострадал
69'
О, нет. Из многообещающей позиции Рид Бобби из команды Кардифф Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
69'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити делает передачу одноклубнику.
69'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Тактическая замена. Мендес-Лейнг Натаниэл уходит с поля и его заменяет Патерсон Каллум
68'
Тактическая замена. Хойлетт Джуниор уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джош
68'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
66'
Игрок команды Эвертон делает подачу своему товарищу по команде.
66'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Отличные скиллы показывает Бернард Дуарте, обводя своих соперников
65'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
64'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити в офсайде
64'
64'
Кин Майкл наказан за толчок Зохоре Кеннет
63'
63'
63'
62'
62'
62'
61'
61'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
60'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
60'
59'
58'
58'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Шнайдерлин Морган оказался на газоне.
58'
56'
56'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Отличные скиллы показывает Зохоре Кеннет, обводя своих соперников
55'
Бакуна Леандро делает длинную передачу вперед
55'
55'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
55'
54'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
53'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити в офсайде
53'
52'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон играет слишком грубо. Зохоре Кеннет оказался на газоне.
52'
52'
Ришарлисон из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
51'
Гуннарссон Арон не смог попасть в створ ударом издали
51'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
51'
Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
50'
Динь Люка - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
50'
Безумный фол. Динь Люка грубо играет против соперника. Пострадал Зохоре Кеннет
49'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Ришарлисон из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
48'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
48'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гуннарссон Арон наказан за толчок Ришарлисон
46'
46'
Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
45'
Судья сигнализирует, что Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Моррисон Шон
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
44'
44'
44'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
42'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Коулмэн Шеймус сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи изменил счет на табло!
41'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает пас партнеру.
41'
Шнайдерлин Морган разрезает оборону соперника отличным пасом
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
39'
39'
38'
38'
37'
Кардифф Сити контролирует мяч.
36'
Зохоре Кеннет нарушает правила. Динь Люка пострадал
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
35'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Рид Бобби
35'
34'
34'
34'
34'
34'
34'
33'
Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
32'
Хойлетт Джуниор задерживает мяч рукой
32'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити делает неудачный навес.
31'
31'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
30'
Бакуна Леандро наказан за толчок Гуэйе Идрисса
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
28'
28'
Зохоре Кеннет нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити забрасывает мяч в штрафную.
28'
28'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
27'
27'
Бамба Сулейман наказан за толчок Калверт-Льюин Доминик
27'
26'
Судья сигнализирует, что Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
26'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
25'
Сигурдссон Гильфи наказан за толчок Хойлетт Джуниор
25'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает неудачный навес.
23'
23'
ШАНС! Уолкотт Тео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Уолкотт Тео и Гуэйе Идрисса из команды Эвертон.
23'
22'
Динь Люка наказан за толчок Хойлетт Джуниор
22'
22'
Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Гуннарссон Арон
20'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
19'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон пасует в штрафную, но Этеридж Нейл выходит и ловит мяч.
19'
Уолкотт Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Плохо сыграл Гуннарссон Арон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
18'
17'
17'
17'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
15'
Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Моррисон Шон получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Моррисон Шон грубо играет против соперника. Пострадал Калверт-Льюин Доминик
13'
Ришарлисон задерживает мяч рукой
12'
12'
Уолкотт Тео из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
12'
Гуэйе Идрисса мяч отрикошетил от ворот
11'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Уолкотт Тео наказан за толчок Беннетт Джо
8'
Назначен штрафной. Пострадал Бакуна Леандро, его свалил Шнайдерлин Морган.
8'
7'
Судья подбегает и показывает Бакуна Леандро из команды Кардифф Сити отложенную желтую карточку за фол.
7'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
5'
4'
3'
Хойлетт Джуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
3'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
2'
Динь Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Джагелка Фил ошибается в защите.
2'
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эвертон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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