Стадион: Кинг Пауэр Зрители: 30558
1:0
10' ГолГрэй Демарай
23' Желтая карточкаМонтойя Мартин
2:0
63' ГолВарди Джейми
2:1
66' ГолПрёппер Дэви
84' Желтая карточкаВарди Джейми
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лестер вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
96'
96'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
95'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
93'
Варди Джейми из команды Лестер толкнул локтем оппонента. Это Монтойя Мартин заработал фол
93'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
92'
Тактическая замена. Мэддисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
92'
Варди Джейми из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Барнс Харви из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
91'
Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали
91'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Барнс Харви мяч отрикошетил от ворот
90'
Отличные скиллы показывает Барнс Харви, обводя своих соперников
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
89'
89'
Как он промахнулся? Мюррей Гленн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Плохо сыграл Эванс Джонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
88'
88'
87'
Судья сигнализирует, что Локадия Юрген из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
86'
86'
Бонг Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
86'
Локадия Юрген пробил со штрафного прямо в стенку
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Варди Джейми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
84'
Безумный фол. Варди Джейми грубо играет против соперника. Пострадал Прёппер Дэви
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 30558 болельщиков
83'
Магуайр Гарри из команды Лестер в офсайде
83'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Назначен штрафной. Пострадал Барнс Харви, его свалил Даффи Шейн.
82'
81'
Тактическая замена. Стивенс Дейл уходит с поля и его заменяет Искьердо Хосе
81'
Кноккарт Антони из команды Брайтон в офсайде
80'
Локадия Юрген из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
78'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
78'
78'
77'
ШАНС! Барнс Харви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Эванс Джонни из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
77'
Менди Нампалис из команды Лестер делает пас партнеру.
77'
Мэддисон Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
76'
Локадия Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
75'
Барнс Харви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
75'
Магуайр Гарри из команды Лестер делает пас партнеру.
75'
Отличные скиллы показывает Магуайр Гарри, обводя своих соперников
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
74'
Барнс Харви из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
Данк Льюис из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Грэй Демарай задерживает мяч рукой
73'
73'
73'
72'
Как он промахнулся? Барнс Харви имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
72'
72'
Данк Льюис из команды Брайтон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
72'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
72'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Шанс! Данк Льюис из команды Брайтон пробил головой, но мимо
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
69'
Тактическая замена. Тилеманс Юри уходит с поля и его заменяет Менди Нампалис
69'
Локадия Юрген задерживает мяч рукой
69'
69'
Тилеманс Юри не смог попасть в створ ударом издали
68'
Грэй Демарай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
68'
68'
67'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
66'
Г О О О О Л - Прёппер Дэви забивает!
66'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Биссума Ив из команды Брайтон делает пас партнеру.
66'
66'
65'
65'
Шанс! Даффи Шейн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Отличный командный гол!
63'
Мэддисон Джеймс сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Варди Джейми изменил счет на табло!
63'
Мэддисон Джеймс разрезает оборону соперника отличным пасом
63'
63'
62'
Даффи Шейн не смог попасть в створ ударом издали
62'
62'
62'
61'
61'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
60'
Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Барнс Харви из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
59'
Барнс Харви из команды Лестер делает пас партнеру.
59'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
59'
59'
58'
58'
58'
58'
58'
Брайтон начинает контратаку
58'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
57'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
56'
56'
56'
55'
Монтойя Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Стивенс Дейл мяч отрикошетил от ворот
54'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
53'
Барнс Харви из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
53'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
51'
51'
Матч возобновлен
51'
Гросс Паскаль получил травму и заменен. Биссума Ив выходит на поле.
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Гросс Паскаль получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
Гросс Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Как он промахнулся? Мюррей Гленн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Гросс Паскаль из команды Брайтон находит одноклубника четким пасом пяткой.
49'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
48'
Грэй Демарай возвращается на поле.
48'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Грэй Демарай получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Грэй Демарай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
47'
47'
47'
Какой промах! Варди Джейми имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
47'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
44'
Рикарду Перейра II не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
43'
ШАНС! Прёппер Дэви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает пас партнеру.
43'
Кноккарт Антони из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
43'
42'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
42'
41'
41'
Барнс Харви мяч отрикошетил от ворот
41'
Барнс Харви из команды Лестер играет в стеночку с партнером по команде. Тилеманс Юри это был.
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
39'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает неудачный навес.
39'
38'
38'
38'
37'
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Шмейхель Каспер из команды Лестер начеку и спасает ситуацию.
36'
Шмейхель Каспер не дал случится голу! Кноккарт Антони должен был забивать, но Шмейхель Каспер сделал отличный сейв
36'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
34'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Стивенс Дейл из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
33'
33'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Стивенс Дейл из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
33'
Ндиди Уилфред ошибается в защите.
33'
32'
32'
31'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Марч Соломон из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
30'
Судья свистит. Магуайр Гарри атаковал сзади соперника. Это Мюррей Гленн заработал своей команде штрафной
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бонг Гаэтан из команды Брайтон.
29'
Барнс Харви из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
29'
29'
29'
28'
28'
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Мюррей Гленн из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает пас партнеру.
27'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
27'
Даффи Шейн из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
27'
Хороший удар издали нанес Гросс Паскаль, но отличный сейв сделал Шмейхель Каспер. Угловой.
26'
26'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
24'
24'
23'
23'
Магуайр Гарри из команды Лестер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
23'
Судья подбегает и показывает Монтойя Мартин из команды Брайтон отложенную желтую карточку за фол.
23'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данк Льюис из команды Брайтон.
22'
Барнс Харви из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
22'
22'
22'
Даффи Шейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Эванс Джонни наказан за толчок Мюррей Гленн
21'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Магуайр Гарри делает длинную передачу вперед
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
19'
Шанс! Барнс Харви из команды Лестер пробил головой, но мимо
19'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
17'
17'
Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
17'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
16'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
14'
ШАНС! Варди Джейми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Райан Мэтью не дал случится голу! Грэй Демарай должен был забивать, но Райан Мэтью сделал отличный сейв
14'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
14'
Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом
13'
13'
13'
12'
12'
11'
Монтойя Мартин из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает пас партнеру.
10'
Ндиди Уилфред ошибается в защите.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Тилеманс Юри сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Грэй Демарай изменил счет на табло!
10'
Тилеманс Юри разрезает оборону соперника отличным пасом
10'
Кноккарт Антони ошибается в защите.
9'
9'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
9'
8'
8'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
7'
7'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
Барнс Харви нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Варди Джейми имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
6'
6'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
5'
5'
Отличный пас сделал Тилеманс Юри из команды Лестер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
4'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Монтойя Мартин из команды Брайтон.
4'
3'
3'
3'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
2'
2'
2'
1'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Брайтон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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