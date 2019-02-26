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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 30558
Лестер
2:1
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
10' Гол
Грэй Демарай
23' Желтая карточка
Монтойя Мартин
2:0
63' Гол
Варди Джейми
2:1
66' Гол
Прёппер Дэви
84' Желтая карточка
Варди Джейми
90'+7
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лестер вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
96'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
96'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
95'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Варди Джейми из команды Лестер толкнул локтем оппонента. Это Монтойя Мартин заработал фол
93'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
92'
Тактическая замена. Мэддисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
92'
Варди Джейми из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Барнс Харви из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Лестер начинает контратаку
92'
Прёппер Дэви из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Удар от ворот произведет Брайтон
91'
Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали
91'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Барнс Харви мяч отрикошетил от ворот
90'
Отличные скиллы показывает Барнс Харви, обводя своих соперников
90'
Лестер контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
89'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Лестер
89'
Как он промахнулся? Мюррей Гленн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Плохо сыграл Эванс Джонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
88'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Локадия Юрген из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
86'
Удар от ворот произведет Лестер
86'
Бонг Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
86'
Локадия Юрген пробил со штрафного прямо в стенку
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
84'
Варди Джейми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Варди Джейми грубо играет против соперника. Пострадал Прёппер Дэви
84'
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Офсайд
83'
Магуайр Гарри из команды Лестер в офсайде
83'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Назначен штрафной. Пострадал Барнс Харви, его свалил Даффи Шейн.
82'
Лестер контролирует мяч.
81'
Тактическая замена. Стивенс Дейл уходит с поля и его заменяет Искьердо Хосе
Офсайд
81'
Кноккарт Антони из команды Брайтон в офсайде
80'
Локадия Юрген из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Брайтон контролирует мяч.
78'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
78'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Брайтон
77'
ШАНС! Барнс Харви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Эванс Джонни из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
77'
Менди Нампалис из команды Лестер делает пас партнеру.
Угловой
77'
Мэддисон Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
76'
Локадия Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Барнс Харви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
75'
Магуайр Гарри из команды Лестер делает пас партнеру.
75'
Отличные скиллы показывает Магуайр Гарри, обводя своих соперников
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
74'
Барнс Харви из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Лестер начинает контратаку
74'
Данк Льюис из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Грэй Демарай задерживает мяч рукой
73'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Брайтон
72'
Как он промахнулся? Барнс Харви имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
72'
Лестер начинает контратаку
72'
Данк Льюис из команды Брайтон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
72'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
72'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Лестер
71'
Шанс! Данк Льюис из команды Брайтон пробил головой, но мимо
Угловой
70'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
70'
Рикарду Перейра II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
69'
Тактическая замена. Тилеманс Юри уходит с поля и его заменяет Менди Нампалис
Фол, нарушение
69'
Локадия Юрген задерживает мяч рукой
69'
Удар от ворот произведет Брайтон
69'
Тилеманс Юри не смог попасть в створ ударом издали
68'
Грэй Демарай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
68'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
68'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Прёппер Дэви забивает!
66'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Биссума Ив из команды Брайтон делает пас партнеру.
66'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Удар от ворот произведет Лестер
65'
Шанс! Даффи Шейн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Отличный командный гол!
63'
Мэддисон Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Варди Джейми изменил счет на табло!
63'
Мэддисон Джеймс разрезает оборону соперника отличным пасом
63'
Лестер контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Лестер
62'
Даффи Шейн не смог попасть в створ ударом издали
62'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Лестер
61'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
61'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
61'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
60'
Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Барнс Харви из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
59'
Барнс Харви из команды Лестер делает пас партнеру.
59'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Лестер начинает контратаку
59'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
58'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
58'
Брайтон начинает контратаку
58'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
57'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
56'
Лестер контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Брайтон
Офсайд
56'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
55'
Монтойя Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Стивенс Дейл мяч отрикошетил от ворот
54'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Брайтон контролирует мяч.
53'
Барнс Харви из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
53'
Лестер начинает контратаку
53'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
52'
Рикарду Перейра II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Лестер
51'
Матч возобновлен
51'
Гросс Паскаль получил травму и заменен. Биссума Ив выходит на поле.
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Гросс Паскаль получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
49'
Гросс Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Как он промахнулся? Мюррей Гленн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Гросс Паскаль из команды Брайтон находит одноклубника четким пасом пяткой.
49'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
Травма, повреждение
48'
Грэй Демарай возвращается на поле.
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Грэй Демарай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Грэй Демарай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
47'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Брайтон
47'
Какой промах! Варди Джейми имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
47'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
46'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Брайтон контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Удар от ворот произведет Брайтон
44'
Рикарду Перейра II не смог попасть в створ ударом издали
44'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Лестер имеет хороший шанс забить.
43'
Удар от ворот произведет Лестер
43'
ШАНС! Прёппер Дэви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает пас партнеру.
43'
Кноккарт Антони из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
43'
Рикарду Перейра II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Брайтон контролирует мяч.
42'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Брайтон
41'
Барнс Харви мяч отрикошетил от ворот
41'
Барнс Харви из команды Лестер играет в стеночку с партнером по команде. Тилеманс Юри это был.
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Удар от ворот произведет Лестер
39'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает неудачный навес.
39'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
38'
Брайтон контролирует мяч.
37'
Брайтон контролирует мяч.
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Шмейхель Каспер из команды Лестер начеку и спасает ситуацию.
36'
Шмейхель Каспер не дал случится голу! Кноккарт Антони должен был забивать, но Шмейхель Каспер сделал отличный сейв
36'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
35'
Лестер имеет хороший шанс забить.
35'
Лестер контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
34'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Лестер начинает контратаку
34'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Стивенс Дейл из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
33'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Стивенс Дейл из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
33'
Ндиди Уилфред ошибается в защите.
33'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Лестер контролирует мяч.
32'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Марч Соломон из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Лестер имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Магуайр Гарри атаковал сзади соперника. Это Мюррей Гленн заработал своей команде штрафной
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бонг Гаэтан из команды Брайтон.
29'
Барнс Харви из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
29'
Лестер начинает контратаку
29'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Мюррей Гленн из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает пас партнеру.
27'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
27'
Даффи Шейн из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
27'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
27'
Хороший удар издали нанес Гросс Паскаль, но отличный сейв сделал Шмейхель Каспер. Угловой.
26'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Брайтон контролирует мяч.
24'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Брайтон
23'
Магуайр Гарри из команды Лестер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
23'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
Желтая карточка
23'
Судья подбегает и показывает Монтойя Мартин из команды Брайтон отложенную желтую карточку за фол.
23'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данк Льюис из команды Брайтон.
22'
Барнс Харви из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
22'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Даффи Шейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Эванс Джонни наказан за толчок Мюррей Гленн
21'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Магуайр Гарри делает длинную передачу вперед
20'
Брайтон контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Удар от ворот произведет Брайтон
19'
Шанс! Барнс Харви из команды Лестер пробил головой, но мимо
19'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Лестер контролирует мяч.
Офсайд
18'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Лестер
17'
Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
17'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
16'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Брайтон контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Удар от ворот произведет Брайтон
14'
ШАНС! Варди Джейми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Райан Мэтью не дал случится голу! Грэй Демарай должен был забивать, но Райан Мэтью сделал отличный сейв
14'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
14'
Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом
13'
Лестер контролирует мяч.
Офсайд
13'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
13'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Лестер
11'
Монтойя Мартин из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает пас партнеру.
10'
Ндиди Уилфред ошибается в защите.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Тилеманс Юри сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Грэй Демарай изменил счет на табло!
10'
Тилеманс Юри разрезает оборону соперника отличным пасом
10'
Кноккарт Антони ошибается в защите.
9'
Брайтон контролирует мяч.
9'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
9'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
8'
Брайтон контролирует мяч.
8'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Лестер контролирует мяч.
7'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
7'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Барнс Харви нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Варди Джейми имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
6'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
6'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Брайтон
5'
Отличный пас сделал Тилеманс Юри из команды Лестер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Монтойя Мартин из команды Брайтон.
4'
Лестер контролирует мяч.
3'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Лестер имеет хороший шанс забить.
3'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
2'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Лестер контролирует мяч.
2'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Брайтон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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