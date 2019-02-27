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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 27597
Саутгемптон
2:0
Конец матча
Фулхэм
0'
1:0
23' Гол
Ромеу Ориоль
2:0
40' Гол
Уорд-Праус Джеймс
62' Желтая карточка
Макдоналд Кевин
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 27597 болельщиков
94'
Саутгемптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
93'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Лонг Шейн
93'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
92'
После дальнего удара, который нанес Чамберс Калум мяч отбит вратарем
92'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Фулхэм контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
88'
Бертранд Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
88'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
87'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
86'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
86'
Брайан Джо из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Фулхэм контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
84'
Замбо-Ангисса Андре не смог попасть в створ ударом издали
84'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой слева.
83'
Лонг Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
83'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
83'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Фулхэм контролирует мяч.
82'
Удар от ворот произведет Фулхэм
82'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Янн Валери из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
81'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Вестергор Янник
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Удар от ворот произведет Фулхэм
79'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Саутгемптон контролирует мяч.
78'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
78'
Чамберс Калум наказан за толчок Ромеу Ориоль
78'
ШАНС! Лонг Шейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
77'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
77'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
76'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
76'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бабель Райан и попал в перекладину!
74'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
Офсайд
73'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
73'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
72'
Бабель Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Плохо сыграл Чамберс Калум - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
71'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
71'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Тактическая замена. Макдоналд Кевин уходит с поля и его заменяет Сесеньон Райан
69'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
69'
Тактическая замена. Кэрни Том уходит с поля и его заменяет Вьетто Лусиано
68'
Лонг Шейн нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Отличные скиллы показывает Лонг Шейн, обводя своих соперников
67'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Макдоналд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
66'
Одуа Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Митрович Александр из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Вестергор Янник
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет Фулхэм
64'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
64'
Бертранд Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
62'
Макдоналд Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Макдоналд Кевин из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Хёйбьерг Пьер-Эмиль пострадал.
Фол, нарушение
62'
Беднарек Ян наказан за толчок Митрович Александр
61'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Саутгемптон контролирует мяч.
59'
Фулхэм контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
57'
Фулхэм контролирует мяч.
57'
После дальнего удара, который нанес Замбо-Ангисса Андре мяч отбит вратарем
57'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Бабель Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Беднарек Ян наказан за толчок Бабель Райан
Офсайд
55'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Угловой
54'
Брайан Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
54'
Янн Валери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Одуа Денис оказался на газоне.
52'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Удар от ворот произведет Фулхэм
52'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
51'
Фулхэм контролирует мяч.
51'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Удар от ворот произведет Фулхэм
50'
Редмонд Натан не смог попасть в створ ударом издали
49'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
49'
Уорд-Праус Джеймс мяч отрикошетил от ворот
49'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Вестергор Янник из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
48'
Удар от ворот произведет Фулхэм
48'
ШАНС! Редмонд Натан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
48'
Редмонд Натан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Макдоналд Кевин из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Остин Чарльз
47'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
46'
ШАНС! Митрович Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Митрович Александр из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
46'
Фулхэм контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
ШАНС! Ромеу Ориоль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Нордтвейт Ховард из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Одуа Денис из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает пас партнеру.
44'
Удар от ворот произведет Фулхэм
43'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Уорд-Праус Джеймс забивает!
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Редмонд Натан, и мяч снова в игре
40'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
40'
ШАНС! Митрович Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Кэрни Том из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
38'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
38'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Чамберс Калум навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
37'
Беднарек Ян из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Митрович Александр пострадал.
36'
Хорошую попытку сделал Замбо-Ангисса Андре. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Макдоналд Кевин оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
35'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кэрни Том оказался на газоне.
35'
Фулхэм контролирует мяч.
34'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
33'
Бабель Райан из команды Фулхэм в офсайде
33'
Брайан Джо из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Брайан Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Чамберс Калум
31'
Удар от ворот произведет Фулхэм
31'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
31'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
31'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
Офсайд
31'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
31'
Ромеу Ориоль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
29'
Нордтвейт Ховард из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
29'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Чамберс Калум наказан за толчок Вестергор Янник
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Макдоналд Кевин
26'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Саутгемптон контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Описание гола
23'
ГОООООЛ - Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон забивает из-за штрафной площади
23'
Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
23'
Брайан Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
22'
После дальнего удара, который нанес Редмонд Натан мяч отбит вратарем
21'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
21'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Митрович Александр оказался на газоне.
20'
Саутгемптон контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
18'
Бабель Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Бабель Райан из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
17'
Чамберс Калум мяч отрикошетил от ворот
17'
Бабель Райан из команды Фулхэм делает пас партнеру.
16'
Фулхэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Остин Чарльз наказан за толчок Рико Серхио
15'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Офсайд
14'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
Фол, нарушение
14'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Кэрни Том
14'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
13'
Замбо-Ангисса Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Саутгемптон контролирует мяч.
10'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
9'
Саутгемптон контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
8'
Кэрни Том из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Удар от ворот произведет Фулхэм
7'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
6'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
Удар от ворот произведет Фулхэм
5'
Редмонд Натан не смог попасть в створ ударом издали
5'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
4'
Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
4'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
3'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Кэрни Том
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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