Стадион: Сент-Мэрис Зрители: 27597
2:0
Конец матча
1:0
23' ГолРомеу Ориоль
2:0
40' ГолУорд-Праус Джеймс
62' Желтая карточкаМакдоналд Кевин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 27597 болельщиков
94'
93'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Лонг Шейн
93'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
92'
После дальнего удара, который нанес Чамберс Калум мяч отбит вратарем
92'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
89'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Матч возобновлен
88'
Бертранд Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
87'
86'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
86'
Брайан Джо из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
84'
84'
Замбо-Ангисса Андре не смог попасть в створ ударом издали
84'
84'
Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой слева.
83'
Лонг Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
83'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
82'
82'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Янн Валери из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
81'
80'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Вестергор Янник
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
79'
79'
78'
78'
Чамберс Калум наказан за толчок Ромеу Ориоль
78'
ШАНС! Лонг Шейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
77'
76'
76'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бабель Райан и попал в перекладину!
74'
73'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
73'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
73'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Бабель Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Плохо сыграл Чамберс Калум - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
71'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Тактическая замена. Макдоналд Кевин уходит с поля и его заменяет Сесеньон Райан
69'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
69'
Тактическая замена. Кэрни Том уходит с поля и его заменяет Вьетто Лусиано
68'
Лонг Шейн нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Отличные скиллы показывает Лонг Шейн, обводя своих соперников
67'
66'
Макдоналд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Одуа Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Судья сигнализирует, что Митрович Александр из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Вестергор Янник
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
64'
64'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
64'
Бертранд Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Макдоналд Кевин получил желтую карточку от судьи
62'
Макдоналд Кевин из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Хёйбьерг Пьер-Эмиль пострадал.
62'
Беднарек Ян наказан за толчок Митрович Александр
61'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
60'
60'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
59'
58'
57'
57'
После дальнего удара, который нанес Замбо-Ангисса Андре мяч отбит вратарем
57'
Матч возобновлен
57'
Бабель Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Беднарек Ян наказан за толчок Бабель Райан
55'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
54'
Брайан Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
54'
Янн Валери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
53'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Одуа Денис оказался на газоне.
52'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
52'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
50'
Редмонд Натан не смог попасть в створ ударом издали
49'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Уорд-Праус Джеймс мяч отрикошетил от ворот
49'
48'
Судья сигнализирует, что Вестергор Янник из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
48'
48'
ШАНС! Редмонд Натан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
48'
Редмонд Натан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Макдоналд Кевин из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Остин Чарльз
47'
46'
ШАНС! Митрович Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Митрович Александр из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
ШАНС! Ромеу Ориоль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Нордтвейт Ховард из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Одуа Денис из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
45'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает пас партнеру.
44'
43'
42'
40'
Г О О О О Л - Уорд-Праус Джеймс забивает!
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Редмонд Натан, и мяч снова в игре
40'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
40'
ШАНС! Митрович Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
39'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
38'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Чамберс Калум навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Беднарек Ян из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Митрович Александр пострадал.
36'
Хорошую попытку сделал Замбо-Ангисса Андре. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает пас партнеру.
36'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Макдоналд Кевин оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кэрни Том оказался на газоне.
35'
34'
34'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Бабель Райан из команды Фулхэм в офсайде
33'
Брайан Джо из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
Брайан Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Чамберс Калум
31'
31'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
31'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
31'
Ромеу Ориоль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Нордтвейт Ховард из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
29'
28'
28'
27'
Чамберс Калум наказан за толчок Вестергор Янник
26'
Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Макдоналд Кевин
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
23'
ГОООООЛ - Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон забивает из-за штрафной площади
23'
Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Брайан Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
22'
После дальнего удара, который нанес Редмонд Натан мяч отбит вратарем
21'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
21'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Митрович Александр оказался на газоне.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
19'
18'
Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
18'
Бабель Райан из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
18'
Бабель Райан из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
17'
Чамберс Калум мяч отрикошетил от ворот
17'
Бабель Райан из команды Фулхэм делает пас партнеру.
16'
16'
Остин Чарльз наказан за толчок Рико Серхио
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
14'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
14'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Кэрни Том
14'
13'
Замбо-Ангисса Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
12'
12'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
9'
8'
8'
7'
7'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
5'
Редмонд Натан не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
4'
4'
Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
3'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
2'
2'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Кэрни Том
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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