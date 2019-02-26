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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 48323
Ньюкасл
2:0
Конец матча
Бёрнли
0'
22' Желтая карточка
Лонгстафф Шон
1:0
24' Гол
Шёр Фабиан
2:0
38' Гол
Лонгстафф Шон
39' Желтая карточка
Ми Бен
60' Желтая карточка
Хендрик Джефф
88' Желтая карточка
Крауч Питер
90'+8
Второй тайм
98'
Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хоселу Санмартин
97'
Удар от ворот произведет Бёрнли
96'
Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
96'
Ньюкасл начинает контратаку
96'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
96'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Хендрик Джефф из команды Бёрнли наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
94'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
94'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
94'
Опасность предотвращена - Манкильо Хави из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
94'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
94'
Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Матч возобновлен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Травма, повреждение
90'
Диаме Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Гудмундссон Йоханн задерживает мяч рукой
89'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
88'
Крауч Питер получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
88'
Крауч Питер из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
88'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
87'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
86'
Брэйди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
86'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Головой пробил Крауч Питер, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
86'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
85'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
85'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ми Бен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
85'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Тактическая замена. Лонгстафф Шон уходит с поля и его заменяет Диаме Мохамед
84'
Ньюкасл контролирует мяч.
83'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
83'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
83'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Вуд Крис уходит с поля и его заменяет Выдра Матей
82'
Бёрнли контролирует мяч.
81'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
81'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
80'
Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Ньюкасл делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
80'
Тактическая замена. Альмирон Мигель уходит с поля и его заменяет Дамметт Пол
79'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
79'
Ньюкасл начинает контратаку
78'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Угловой
77'
Брэйди Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
77'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Бардсли Филипп делает длинную передачу вперед
77'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
75'
Брэйди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
75'
Плохо сыграл Лежён Флорьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тэйлор Чарли и Брэйди Роберт из команды Бёрнли.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Брэйди Роберт из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хейден Исаак
74'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
73'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
72'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
71'
Удар от ворот произведет Бёрнли
71'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Крауч Питер
71'
ШАНС! Альмирон Мигель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
71'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
70'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
Ньюкасл контролирует мяч.
69'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Ньюкасл контролирует мяч.
68'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
67'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
66'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Бёрнли
Офсайд
65'
Барнс Эшли наказан за толчок Хейден Исаак
65'
Удар от ворот произведет Бёрнли
65'
Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
65'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Барнс Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хейден Исаак
64'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
63'
Бёрнли контролирует мяч.
63'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
60'
Хендрик Джефф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Лонгстафф Шон
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
59'
Корк Джек из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 48323 болельщиков
58'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
58'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Шёр Фабиан наказан за толчок Барнс Эшли
57'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
55'
Шанс! Тарковски Джеймс из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
Угловой
55'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
55'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Бёрнли
53'
Шанс! Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
53'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
53'
Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
52'
Хитон Том отбил мяч на угловой после удара Альмирон Мигель из штрафной площади.
52'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
52'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Ньюкасл начинает контратаку
52'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
51'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
51'
Вуд Крис из команды Бёрнли плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Плохо сыграл Ласcеллс Джамал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Ньюкасл контролирует мяч.
50'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
48'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Бёрнли контролирует мяч.
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
46'
Ньюкасл контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Макнил Дуайт уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Бёрнли
47'
Шанс! Рондон Саломон из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
46'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
ШАНС! Тарковски Джеймс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
45'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
45'
Плохо сыграл Шёр Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Барнс Эшли пострадал.
44'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перес Айосе мяча так и не получил
43'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Хитон Том из команды Бёрнли хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
41'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
40'
Бардсли Филипп делает длинную передачу вперед
40'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
39'
Рефери не любит споров - именно за это Ми Бен сейчас получил желтую
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Лонгстафф Шон забивает!
38'
Плохо сыграл Ми Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Барнс Эшли наказан за толчок Лонгстафф Шон
Фол, нарушение
35'
Перес Айосе наказан за толчок Корк Джек
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
33'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Перес Айосе наказан за толчок Ми Бен
32'
Бёрнли контролирует мяч.
30'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
29'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
28'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хендрик Джефф
27'
Вуд Крис бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
27'
Плохо сыграл Ласcеллс Джамал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
27'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
26'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Бёрнли контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Отличный гол забил Шёр Фабиан
24'
Манкильо Хави сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Шёр Фабиан из команды Ньюкасл переиграл вратаря дальним ударом!
23'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
22'
Судья подбегает и показывает Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отложенную желтую карточку за фол.
21'
Ньюкасл контролирует мяч.
21'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
21'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Барнс Эшли
Фол, нарушение
20'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Корк Джек не пострадал и надо продолжать игру!
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Бёрнли контролирует мяч.
18'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
17'
Удар от ворот произведет Бёрнли
16'
Шанс! Лежён Флорьян из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
16'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
16'
Хитон Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
16'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
15'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли подал угловой слева.
14'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
12'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
12'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Удар от ворот произведет Бёрнли
11'
Альмирон Мигель не смог попасть в створ ударом издали
10'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Ньюкасл контролирует мяч.
7'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Ньюкасл контролирует мяч.
3'
Бёрнли контролирует мяч.
2'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
2'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
1'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бёрнли начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Копа Судамерикана (1/32 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура

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