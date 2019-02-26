Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 48323
22' Желтая карточкаЛонгстафф Шон
1:0
24' ГолШёр Фабиан
2:0
38' ГолЛонгстафф Шон
39' Желтая карточкаМи Бен
60' Желтая карточкаХендрик Джефф
88' Желтая карточкаКрауч Питер
Второй тайм
98'
Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хоселу Санмартин
97'
96'
Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
96'
96'
96'
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Хендрик Джефф из команды Бёрнли наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
94'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
94'
94'
Опасность предотвращена - Манкильо Хави из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
94'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
94'
Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
94'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
92'
Матч возобновлен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Диаме Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Гудмундссон Йоханн задерживает мяч рукой
89'
88'
Крауч Питер получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Крауч Питер из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
88'
87'
87'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
87'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Брэйди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
86'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Головой пробил Крауч Питер, но голкипер отбил его в поле!
86'
85'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Тактическая замена. Лонгстафф Шон уходит с поля и его заменяет Диаме Мохамед
84'
83'
83'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Тактическая замена. Вуд Крис уходит с поля и его заменяет Выдра Матей
82'
81'
81'
80'
Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Ньюкасл делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
80'
Тактическая замена. Альмирон Мигель уходит с поля и его заменяет Дамметт Пол
79'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
78'
77'
Брэйди Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
77'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Бардсли Филипп делает длинную передачу вперед
77'
77'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
75'
Брэйди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
75'
Плохо сыграл Лежён Флорьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тэйлор Чарли и Брэйди Роберт из команды Бёрнли.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
74'
Судья сигнализирует, что Брэйди Роберт из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хейден Исаак
74'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
72'
71'
71'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Крауч Питер
71'
ШАНС! Альмирон Мигель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
71'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
70'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
69'
68'
68'
66'
66'
65'
Барнс Эшли наказан за толчок Хейден Исаак
65'
65'
Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Судья сигнализирует, что Барнс Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хейден Исаак
64'
63'
63'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
62'
62'
61'
61'
60'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
60'
Хендрик Джефф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
60'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Лонгстафф Шон
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
59'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 48323 болельщиков
58'
58'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Шёр Фабиан наказан за толчок Барнс Эшли
57'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
55'
Шанс! Тарковски Джеймс из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
55'
55'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
53'
Шанс! Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
53'
53'
Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
52'
Хитон Том отбил мяч на угловой после удара Альмирон Мигель из штрафной площади.
52'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
52'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
51'
51'
Плохо сыграл Ласcеллс Джамал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
50'
49'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
48'
48'
47'
47'
46'
46'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Макнил Дуайт уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Шанс! Рондон Саломон из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
ШАНС! Тарковски Джеймс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
45'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
45'
Плохо сыграл Шёр Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Барнс Эшли пострадал.
44'
43'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перес Айосе мяча так и не получил
43'
42'
42'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Бардсли Филипп делает длинную передачу вперед
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Рефери не любит споров - именно за это Ми Бен сейчас получил желтую
38'
Г О О О О Л - Лонгстафф Шон забивает!
38'
Плохо сыграл Ми Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
37'
36'
36'
Барнс Эшли наказан за толчок Лонгстафф Шон
35'
Перес Айосе наказан за толчок Корк Джек
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
33'
33'
Перес Айосе наказан за толчок Ми Бен
32'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
29'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хендрик Джефф
27'
Вуд Крис бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
27'
Плохо сыграл Ласcеллс Джамал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Отличный гол забил Шёр Фабиан
24'
Манкильо Хави сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Шёр Фабиан из команды Ньюкасл переиграл вратаря дальним ударом!
23'
23'
23'
22'
Судья подбегает и показывает Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отложенную желтую карточку за фол.
21'
21'
21'
Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Барнс Эшли
20'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Корк Джек не пострадал и надо продолжать игру!
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
19'
18'
17'
17'
16'
Шанс! Лежён Флорьян из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
16'
16'
Хитон Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
16'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли подал угловой слева.
14'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
12'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
12'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
12'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
11'
Альмирон Мигель не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
8'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
8'
8'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
7'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
5'
4'
3'
2'
2'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Англия: Трофей АФЛ (1/2 финала)
Аргентина: Кубок (1/32 финала)
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Венгрия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Региональная лига. Запад
Греция: Кубок (1/4 финала)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Кубок (1/4 финала)
Италия: Кубок (1/2 финала)
Италия: Серия B
Колумбия: Примера А Апертура
Копа Судамерикана (1/32 финала)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа C)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа F)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа G)
Кубок Либертадорес. Отборочные матчи
Лига Чемпионов КОНКАКАФ (1/8 финала)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (1/8 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Португалия: Кубок (1/2 финала)
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Кубок (1/4 финала)
Северная Ирландия: Премьер-лига
Турция: Кубок (1/4 финала)
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Кубок (1/4 финала)
Франция: Насьональ
Черногория: Первый дивизион
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Комментарии к прогнозам (0)