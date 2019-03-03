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Стадион:
АЗ Алкмаар
0:0
Первый тайм: 9'
Фортуна Ситтард
0' 9'
Первый тайм
Фол, нарушение
9'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
8'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Mahamadou Dembele из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
5'
Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
4'
Махер Адам II наказан за толчок Балич Андрия
4'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
3'
ШАНС! Стенгс Келвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
2'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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