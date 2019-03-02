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Стадион:
Мельбурн Виктори
0:1
Первый тайм: 43'
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
34' Гол
Johnny Koutroumbis
43'
Первый тайм
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Johnny Koutroumbis бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Simonds Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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