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Стадион:
Ружомберок
0:0
Второй тайм: 87'
Земплин
0'
42' Желтая карточка
Касадо Хосе
55' Желтая карточка
Dominik Spiriak
78' Желтая карточка
Tomas Bobcek
87'
Второй тайм
Желтая карточка
78'
Tomas Bobcek получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Sadam Sulley получил желтую карточку от судьи
69'
Земплин делает замену. Stanislav Danko уходит с поля, а Christos Kountouriotis выходит на его замену.
68'
Ружомберок делает замену. Ismar Tandir уходит с поля, а Tomas Bobcek выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Dominik Spiriak получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Касадо Хосе получил желтую карточку от судьи
21'
Ружомберок делает замену. Adam Brenkus уходит с поля, а Michal Jonec выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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