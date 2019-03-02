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Стадион:
ДАК
0:0
Второй тайм: 82'
Сеница
0'
45' Желтая карточка
Кальмар Жолт
61' Желтая карточка
Sofiane El Moudane
61' Желтая карточка
Marko Tesija
82'
Второй тайм
81'
Сеница делает замену. Lukas Kucera уходит с поля, а Зезинью выходит на его замену.
74'
ДАК делает замену. Marko Divkovic уходит с поля, а Ронен Коннор выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Марко Тесия получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Sofiane El Moudane получил желтую карточку от судьи
60'
Сеница делает замену. Frank Castaneda уходит с поля, а Desire Segbe Azankpo выходит на его замену.
59'
ДАК делает замену. Третьяков Максим уходит с поля, а Abdulrahman Taiwo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сеница делает замену. Дангубич Филип уходит с поля, а Jean Deretti выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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