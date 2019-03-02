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Стадион:
Нитра
0:2
Второй тайм: 85'
Середь
0'
0:1
29' Гол
Tidiane Djibi Ba
31' Желтая карточка
Ivan Zgrablic
0:2
34' Гол в свои ворота
Маховец Ярослав
72' Желтая карточка
Marius Charizopoulos
85'
Второй тайм
79'
Нитра делает замену. Nikola Gataric уходит с поля, а Matus Kunik выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Marius Charizopoulos получил желтую карточку от судьи
54'
Нитра делает замену. Маховец Ярослав уходит с поля, а Милош Симончич выходит на его замену.
46'
Нитра делает замену. Nemanja Sokovic уходит с поля, а Marek Fabry выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Середь делает замену. Filip Pankarican уходит с поля, а Alex Ivan выходит на его замену.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Маховец Ярослав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
31'
Ivan Zgrablic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Tidiane Djibi Ba бьет в цель!
28'
Середь делает замену. Кузма Марек уходит с поля, а Баэс Альдо выходит на его замену.
27'
Середь делает замену. Любомир Улрих уходит с поля, а Шпехар Дино выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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