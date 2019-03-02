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Стадион:
Жилина
2:1
Второй тайм: 89'
Злате Моравце
0'
1:0
8' Гол
Слука Бранислав
40' Желтая карточка
Рихтарех Давид
1:1
43' Гол
Jakub Svec
56' Желтая карточка
Копас Адам
70' Желтая карточка
Branislav Luptak
2:1
82' Гол
Filip Balaj
89'
Второй тайм
87'
Жилина делает замену. Томич Михал уходит с поля, а Печовски Виктор выходит на его замену.
83'
Злате Моравце делает замену. Jakub Svec уходит с поля, а Vladimir Tkac выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Filip Balaj бьет в цель!
76'
Жилина делает замену. Копас Адам уходит с поля, а Filip Balaj выходит на его замену.
73'
Злате Моравце делает замену. Branislav Luptak уходит с поля, а Карол Карлин выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
62'
Жилина делает замену. Patrik Myslovic уходит с поля, а Jan Bernat выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Копас Адам получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Jakub Svec бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Слука Бранислав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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