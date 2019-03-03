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Стадион:
Ваккер Инсбрук
0:0
Второй тайм: 74'
Маттерсбург
0'
13' Желтая карточка
Daniele Gabriele
42' Желтая карточка
Lukas Rath
65' Желтая карточка
Квасина Марко
74'
Второй тайм
73'
Маттерсбург делает замену. Пушич Мартин уходит с поля, а Куэн Андреас выходит на его замену.
69'
Ваккер Инсбрук делает замену. Дьенг Шейку уходит с поля, а Киприт Мухаммед выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Квасина Марко получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Лукас Рат получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Daniele Gabriele получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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