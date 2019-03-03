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Стадион:
Штурм
0:1
Перерыв
ЛАСК
0'
0:1
14' Гол
Клаусс Жоао
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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