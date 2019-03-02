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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 49500
Айнтрахт Фр
1:2
Второй тайм: 81'
Хоффенхайм
0'
15' Желтая карточка
Нуху Касим
1:0
20' Гол
Костич Филип
1:1
43' Гол
Жоэлинтон
1:2
60' Гол
Бельфодиль Исхак
65' Вторая желтая карточка
Нуху Касим
81'
Второй тайм
81'
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80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
80'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Хоффенхайм делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
80'
Тактическая замена. Роде Себастьян уходит с поля и его заменяет Пасьенса Гонсало
Офсайд
79'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
79'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Роде Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
78'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
78'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Нелсон Райс
78'
ШАНС! Виллемс Джетро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Йович Лука оказался на газоне.
76'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
76'
ШАНС! Сцалай Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
75'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
75'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
75'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
73'
Хоффенхайм контролирует мяч.
72'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
72'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
70'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
69'
Йович Лука нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
69'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
69'
Тактическая замена. Туре Альмами уходит с поля и его заменяет Виллемс Джетро
68'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
68'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
67'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
После штрафного удара,который нанес Костич Филип мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Нуху Касим получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Нуху Касим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
65'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
64'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр.
64'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
63'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
62'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
62'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Фантастический гол, где все сам сделал Бельфодиль Исхак!
60'
Нуху Касим сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!
Фол, нарушение
60'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Жоэлинтон не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
59'
Назначен штрафной. Пострадал Амири Надим, его свалил Н'Дика Эван.
59'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
58'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
57'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Йович Лука нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
57'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
56'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
55'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Бельфодиль Исхак нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Хорошую попытку сделал Амири Надим. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
54'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
54'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сцалай Адам!
54'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Роде Себастьян наказан за толчок Шульц Нико
Фол, нарушение
52'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Трапп Кевин
52'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
52'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
51'
Хоффенхайм контролирует мяч.
51'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Трапп Кевин отбил мяч на угловой после удара Сцалай Адам из штрафной площади.
50'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
50'
Хорошую попытку сделал Костич Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
49'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
49'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Жоэлинтон задерживает мяч рукой
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Ребич Анте получил травму и заменен. Йович Лука выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
50'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
48'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Сцалай Адам наказан за толчок Да Коста Данни
48'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
47'
Гачинович Мийат возвращается на поле.
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Гачинович Мийат получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Травма, повреждение
46'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
44'
Хорошую попытку сделал Бельфодиль Исхак. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Отличный командный гол!
43'
Сцалай Адам сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Жоэлинтон из команды Хоффенхайм забил гол! Легко это для такого игрока, как Жоэлинтон
43'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм находит одноклубника четким пасом пяткой.
43'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
43'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
42'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
41'
Шульц Нико не смог попасть в створ ударом издали
41'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
40'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Гриллич Флориан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
39'
Пош Штефан пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
39'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Шульц Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
37'
Демирбай Керем получил травму и заменен. Сцалай Адам выходит на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хорошую попытку сделал Роде Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Роде Себастьян и Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр.
36'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
35'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
35'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
34'
Ребич Анте возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Ребич Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Ребич Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Хоффенхайм контролирует мяч.
32'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
32'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Роде Себастьян
30'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
30'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
29'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
28'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
28'
Демирбай Керем возвращается на поле.
27'
Хоффенхайм контролирует мяч.
27'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Демирбай Керем получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Демирбай Керем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Хоффенхайм начинает контратаку
25'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
23'
Да Коста Данни наказан за толчок Бауманн Оливер
23'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
22'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
22'
Опасность! Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Костич Филип сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л Костич Филип закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
19'
Отличные скиллы показывает Да Коста Данни, обводя своих соперников
Фол, нарушение
18'
Гачинович Мийат задерживает мяч рукой
18'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
17'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
16'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Роде Себастьян нарушает правила. Демирбай Керем пострадал
16'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
16'
Какой промах! Н'Дика Эван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
15'
Роде Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
15'
Нуху Касим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Нуху Касим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
14'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
14'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
13'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
12'
Отличный пас сделал Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
11'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
9'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
9'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
8'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
8'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
7'
Хоффенхайм начинает контратаку
6'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
6'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
Угловой
6'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
6'
Туре Альмами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Жоэлинтон пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Демирбай Керем наказан за толчок Роде Себастьян
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Хоффенхайм контролирует мяч.
2'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Бавария
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

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