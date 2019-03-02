Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 49500
1:2
Второй тайм: 81'
15' Желтая карточкаНуху Касим
1:0
20' ГолКостич Филип
1:1
43' ГолЖоэлинтон
1:2
60' ГолБельфодиль Исхак
65' Вторая желтая карточкаНуху Касим
Второй тайм
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 49500 болельщиков
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Хоффенхайм делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
80'
Тактическая замена. Роде Себастьян уходит с поля и его заменяет Пасьенса Гонсало
79'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
79'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Роде Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
78'
78'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Нелсон Райс
78'
ШАНС! Виллемс Джетро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Йович Лука оказался на газоне.
76'
76'
ШАНС! Сцалай Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
75'
75'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
75'
74'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
73'
72'
72'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
72'
71'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
69'
Йович Лука нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
69'
69'
Тактическая замена. Туре Альмами уходит с поля и его заменяет Виллемс Джетро
68'
68'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
68'
67'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
После штрафного удара,который нанес Костич Филип мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Нуху Касим получает вторую желтую карточку
65'
Судья сигнализирует, что Нуху Касим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
65'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
64'
64'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр.
64'
63'
63'
63'
62'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
62'
62'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Фантастический гол, где все сам сделал Бельфодиль Исхак!
60'
Нуху Касим сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!
60'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Жоэлинтон не пострадал и надо продолжать игру!
59'
Назначен штрафной. Пострадал Амири Надим, его свалил Н'Дика Эван.
59'
58'
58'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
57'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Йович Лука нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
57'
56'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
55'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Бельфодиль Исхак нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Хорошую попытку сделал Амири Надим. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
54'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
54'
54'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сцалай Адам!
54'
53'
Роде Себастьян наказан за толчок Шульц Нико
52'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Трапп Кевин
52'
52'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
51'
51'
51'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Трапп Кевин отбил мяч на угловой после удара Сцалай Адам из штрафной площади.
50'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
50'
Хорошую попытку сделал Костич Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
47'
46'
Жоэлинтон задерживает мяч рукой
46'
46'
Ребич Анте получил травму и заменен. Йович Лука выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
50'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
49'
48'
48'
Сцалай Адам наказан за толчок Да Коста Данни
48'
48'
47'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гачинович Мийат возвращается на поле.
47'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Гачинович Мийат получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
44'
Хорошую попытку сделал Бельфодиль Исхак. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Отличный командный гол!
43'
Сцалай Адам сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Жоэлинтон из команды Хоффенхайм забил гол! Легко это для такого игрока, как Жоэлинтон
43'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм находит одноклубника четким пасом пяткой.
43'
43'
43'
42'
42'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
41'
41'
Шульц Нико не смог попасть в створ ударом издали
41'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
40'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Гриллич Флориан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
39'
Пош Штефан пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
39'
39'
Шульц Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Матч возобновлен
37'
Демирбай Керем получил травму и заменен. Сцалай Адам выходит на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хорошую попытку сделал Роде Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Роде Себастьян и Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр.
36'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
35'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Ребич Анте возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Ребич Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Ребич Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
32'
32'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
31'
Судья сигнализирует, что Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
30'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Роде Себастьян
30'
30'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
30'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
29'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Демирбай Керем возвращается на поле.
27'
27'
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Демирбай Керем получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Демирбай Керем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Хоффенхайм начинает контратаку
25'
25'
24'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
23'
Да Коста Данни наказан за толчок Бауманн Оливер
23'
23'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
22'
22'
Опасность! Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Костич Филип сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л Костич Филип закручивает штрафной в сетку! Великолепно
19'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
19'
Отличные скиллы показывает Да Коста Данни, обводя своих соперников
18'
Гачинович Мийат задерживает мяч рукой
18'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
17'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Роде Себастьян нарушает правила. Демирбай Керем пострадал
16'
16'
Какой промах! Н'Дика Эван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
15'
Роде Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Нуху Касим получил желтую карточку от судьи
15'
Судья сигнализирует, что Нуху Касим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
14'
14'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Отличный пас сделал Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
12'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
10'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
9'
9'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
8'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
7'
Хоффенхайм начинает контратаку
6'
6'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
6'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
6'
Туре Альмами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Жоэлинтон пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
3'
Демирбай Керем наказан за толчок Роде Себастьян
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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