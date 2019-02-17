Текстовая онлайн трансляция матча Аугсбург - Боруссия Д

Стадион: ВВК Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Аугсбург - Боруссия ДДо начала игры, которая состоится 01.03.2019, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.
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Ройс приступил к тренировкам — 14:09
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