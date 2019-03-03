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Стадион:
Штуттгарт
3:0
Второй тайм: 67'
Ганновер 96
0'
1:0
4' Гол
Гомес Марио
2:0
16' Гол
Кабак Озан
3:0
45' Гол
Кабак Озан
60' Желтая карточка
Сорг Оливер
67'
Второй тайм
Фол, нарушение
67'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Бакалорц Марвин пострадал.
65'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
65'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
64'
Кабак Озан из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Асано Такума пострадал.
64'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Вуд Бобби пострадал.
62'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Эшвайн Александер наказан за толчок Швеглер Пирмин
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Эшвайн Александер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
60'
Сорг Оливер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Сорг Оливер грубо играет против соперника. Пострадал Гомес Марио
59'
Штуттгарт контролирует мяч.
58'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
56'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 в офсайде
55'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
54'
Виммер Кевин наказан за толчок Гомес Марио
54'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
54'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
52'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
52'
ШАНС! Аскасибар Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
52'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
51'
Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали
51'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
51'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Асано Такума из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Асано Такума
47'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Вайдандт Хендрик уходит с поля и его заменяет Жонатас Кристиан
46'
Тактическая замена. Фелипе Мартинс уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Кастро Гонсало сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГОООООЛ - Кабак Озан Штуттгарт забивает ударом головой
Угловой
45'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
45'
Эссер Михаэль из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
45'
Эссер Михаэль отбил мяч на угловой после удара Аскасибар Сантьяго из штрафной площади.
45'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
Фол, нарушение
43'
Кабак Озан из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Вуд Бобби оказался на газоне.
42'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Почти гол! Гомес Марио пробил головой по воротам, но Эссер Михаэль спас!
42'
Павар Бенджамин из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
42'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
41'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Цубер Стивен наказан за толчок Харагути Генки
39'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
39'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Гомес Марио из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Сорг Оливер пострадал.
36'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Павар Бенджамин наказан за толчок Вуд Бобби
36'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
36'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
34'
Сорг Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Виммер Кевин наказан за толчок Аскасибар Сантьяго
31'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
31'
Отличный пас сделал Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
30'
Виммер Кевин делает длинную передачу вперед
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Штуттгарт контролирует мяч.
29'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Штуттгарт контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
27'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
26'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Ганновер 96 контролирует мяч.
25'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Штуттгарт контролирует мяч.
23'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кемпф Марк-Оливер
22'
Эссер Михаэль не дал случится голу! Гомес Марио должен был забивать, но Эссер Михаэль сделал отличный сейв
22'
Антон Вальдемар ошибается в защите.
22'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Харагути Генки из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
20'
Гомес Марио наказан за толчок Фелипе Мартинс
18'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Ганновер 96 контролирует мяч.
16'
Кастро Гонсало сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГОООООЛ - Кабак Озан Штуттгарт забивает ударом головой
Угловой
16'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
16'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
14'
Сорг Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Кабак Озан из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
14'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Фелипе Мартинс наказан за толчок Гомес Марио
13'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Виммер Кевин наказан за толчок Эшвайн Александер
11'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
11'
Бек Андреас не смог попасть в створ ударом издали
11'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
11'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
10'
Асано Такума из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
10'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
10'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.
9'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
8'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
6'
Аскасибар Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
6'
Эссер Михаэль ошибается в защите.
6'
Ганновер 96 контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
Цубер Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Гомес Марио изменил счет на табло!
4'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
4'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Как он промахнулся? Гомес Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Отличные скиллы показывает Гомес Марио, обводя своих соперников
2'
Антон Вальдемар ошибается в защите.
1'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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