Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
3:0
Второй тайм: 67'
1:0
4' ГолГомес Марио
2:0
16' ГолКабак Озан
3:0
45' ГолКабак Озан
60' Желтая карточкаСорг Оливер
Второй тайм
67'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Бакалорц Марвин пострадал.
65'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Кабак Озан из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Асано Такума пострадал.
64'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
63'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
63'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Вуд Бобби пострадал.
62'
61'
Эшвайн Александер наказан за толчок Швеглер Пирмин
61'
Судья сигнализирует, что Эшвайн Александер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Сорг Оливер получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Сорг Оливер грубо играет против соперника. Пострадал Гомес Марио
59'
58'
57'
56'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 в офсайде
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
54'
Виммер Кевин наказан за толчок Гомес Марио
54'
54'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
52'
52'
ШАНС! Аскасибар Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
52'
52'
51'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
51'
Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
51'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
50'
Асано Такума из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Судья сигнализирует, что Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Асано Такума
47'
46'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Вайдандт Хендрик уходит с поля и его заменяет Жонатас Кристиан
46'
Тактическая замена. Фелипе Мартинс уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Кастро Гонсало сделал результативную передачу.
45'
ГОООООЛ - Кабак Озан Штуттгарт забивает ударом головой
45'
45'
Эссер Михаэль из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
45'
Эссер Михаэль отбил мяч на угловой после удара Аскасибар Сантьяго из штрафной площади.
45'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
44'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
43'
Кабак Озан из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Вуд Бобби оказался на газоне.
42'
42'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Почти гол! Гомес Марио пробил головой по воротам, но Эссер Михаэль спас!
42'
Павар Бенджамин из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
42'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
41'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
39'
Цубер Стивен наказан за толчок Харагути Генки
39'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Гомес Марио из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Сорг Оливер пострадал.
36'
36'
Павар Бенджамин наказан за толчок Вуд Бобби
36'
36'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Сорг Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
Швеглер Пирмин наказан за толчок Аскасибар Сантьяго
34'
33'
31'
Виммер Кевин наказан за толчок Аскасибар Сантьяго
31'
Вайдандт Хендрик наказан за толчок Аскасибар Сантьяго
31'
31'
Отличный пас сделал Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
30'
Виммер Кевин делает длинную передачу вперед
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
29'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
28'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
27'
27'
26'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
24'
23'
22'
Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Кемпф Марк-Оливер
22'
Эссер Михаэль не дал случится голу! Гомес Марио должен был забивать, но Эссер Михаэль сделал отличный сейв
22'
Антон Вальдемар ошибается в защите.
22'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Судья сигнализирует, что Харагути Генки из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
Гомес Марио наказан за толчок Фелипе Мартинс
18'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
16'
Кастро Гонсало сделал результативную передачу.
16'
ГОООООЛ - Кабак Озан Штуттгарт забивает ударом головой
16'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
16'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
14'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Сорг Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Кабак Озан из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
14'
13'
Фелипе Мартинс наказан за толчок Гомес Марио
13'
12'
Виммер Кевин наказан за толчок Эшвайн Александер
11'
11'
Бек Андреас не смог попасть в створ ударом издали
11'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
11'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
10'
Асано Такума из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
10'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
10'
10'
9'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
9'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.
9'
Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
8'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
8'
8'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
7'
6'
Аскасибар Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
6'
Эссер Михаэль ошибается в защите.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
Цубер Стивен сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Гомес Марио изменил счет на табло!
4'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
4'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
2'
2'
Как он промахнулся? Гомес Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Отличные скиллы показывает Гомес Марио, обводя своих соперников
2'
Антон Вальдемар ошибается в защите.
1'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Сборные
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Итог 1 Вальядолид-2 1 Унионистас Итог 2 Интернасьональ Мадрид 1 Реал Мадрид Кастилья Итог 1 Унион Адарве 0 Депортиво-2 Итог 1 Бургос 0 Рапидо Боусас Итог 1 Фуэнлабрада 0 Лас-Пальмас-2 Пер 0 Сельта-2 1 Атлетико-2 Мадрид 22' 0 Навалкарнеро 0 Леонеса Позже 0 Гуйхуэло 0 Сан-Себастьян Позже 0 Понферрадина 0 Понтеведра Позже 0 Salamanca CF UDS 0 Корушо
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 0 Атлетико Малагуэно 3 УКАМ Мурсия Итог 1 Севилья Атлетико 1 Дон Бенито Итог 0 Альмерия-2 1 Хумилья Итог 1 Мелилья 2 Картахена ОТМ 0 Лорка 0 Сан-Фернандо Итог 1 Мурсия 1 Марбелья 5' 0 Ibiza-Eivissa 0 Сан-Фернандо Позже 0 Рекреативо 0 Эль-Эхидо Позже 0 Вильяновенсе 0 Линенсе Позже 0 Атлетико Санлукеньо 0 Гранада-2
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Суперкубок (Финал)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа B)
Франция: Лига 2
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Суперкубок (Финал)
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Комментарии к прогнозам (0)