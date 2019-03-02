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Стадион: Зрители: 35000
Герта
2:1
Второй тайм: 83'
Майнц
0'
0:1
46' Гол в свои ворота
Штарк Никлас
1:1
50' Гол
Груйич Марко
2:1
60' Гол
Штарк Никлас
61' Желтая карточка
Бель Штефан
83'
Второй тайм
83'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Озтунали Левин пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
82'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
82'
Майнц имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
82'
Леки Мэттью наказан за толчок Ньякат Мусса
82'
Дуда Ондрей пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
81'
Назначен штрафной. Пострадал Леки Мэттью, его свалил Бель Штефан.
81'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
79'
Кайсон Робин из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Матч возобновлен
79'
Майнц делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Латца Данни уходит с поля и его заменяет Максим Александру
Травма, повреждение
79'
Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Удар от ворот произведет Майнц
78'
Какой промах! Ибишевич Ведад имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
78'
Майер Арне из команды Герта отправил кросс в штрафную...
78'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Герта
77'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
77'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
77'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Герта
76'
Кайсон Робин нанес удар чуть мимо. Близко!
76'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Уджа Энтони и попал в каркас ворот!
75'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
74'
Донати Джулио из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
74'
Миттельштедт Максимилиан нарушает правила. Озтунали Левин пострадал
74'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
Офсайд
73'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
73'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Герта контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
70'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
Угловой
70'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
70'
Лустенбергер Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
70'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Майнц
69'
Близко! Дуда Ондрей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 35000 болельщиков
68'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Майнц контролирует мяч.
67'
Зельке Дейви получил травму и заменен. Ибишевич Ведад выходит на поле.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
66'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Онисиво Карим уходит с поля и его заменяет Матета Жан-Филипп
65'
Латца Данни не смог попасть в створ ударом издали
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
64'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Зельке Дейви получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Удар от ворот произведет Майнц
62'
Груйич Марко не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
61'
Бель Штефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
61'
Бель Штефан из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Зельке Дейви пострадал.
61'
Майнц контролирует мяч.
60'
Лазаро Валентино сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Штарк Никлас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
60'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
60'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
60'
Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Майер Арне
59'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Калу Саломон из команды Герта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лазаро Валентино мяча так и не получил
58'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Герта контролирует мяч.
56'
Майер Арне нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Груйич Марко
55'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой слева.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Миттельштедт Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Плохо сыграл Донати Джулио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
51'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Груйич Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
50'
Почти гол! Зельке Дейви пробил головой по воротам, но Мюллер Флориан спас!
Угловой
50'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой слева.
49'
Мюллер Флориан отбил мяч на угловой после удара Лазаро Валентино из штрафной площади.
49'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
49'
Удар от ворот произведет Герта
49'
Озтунали Левин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Торунарига Джордан нарушает правила. Онисиво Карим пострадал
48'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
48'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
47'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Штарк Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Кайсон Робин из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Озтунали Левин нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
46'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Зельке Дейви
45'
Удар от ворот произведет Герта
45'
ШАНС! Уджа Энтони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличные скиллы показывает Уджа Энтони, обводя своих соперников
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Штарк Никлас из команды Герта делает неудачный навес.
44'
Штарк Никлас из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
44'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Торунарига Джордан наказан за толчок Онисиво Карим
43'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
41'
Удар от ворот произведет Герта
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Онисиво Карим из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Дуда Ондрей наказан за толчок Донати Джулио
39'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аарон Кариколь
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
38'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аарон Кариколь
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Удар от ворот произведет Герта
34'
Отличная возможность! Онисиво Карим упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
34'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает отличный кросс...
34'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Герта
32'
Озтунали Левин из команды Майнц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Груйич Марко наказан за толчок Латца Данни
30'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
29'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Герта контролирует мяч.
27'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
26'
Торунарига Джордан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
26'
Герта контролирует мяч.
25'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Герта контролирует мяч.
22'
Герта контролирует мяч.
22'
Озтунали Левин из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Майнц контролирует мяч.
21'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Удар от ворот произведет Майнц
20'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
19'
Лазаро Валентино из команды Герта опасно и грубо сыграл. Аарон Кариколь пострадал.
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
19'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Майнц
18'
Шанс! Калу Саломон из команды Герта пробил головой, но мимо
18'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
17'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Герта контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Бель Штефан наказан за толчок Зельке Дейви
14'
Удар от ворот произведет Герта
14'
Уджа Энтони наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
14'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
13'
Майнц контролирует мяч.
13'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Груйич Марко нарушает правила. Латца Данни пострадал
11'
Удар от ворот произведет Герта
11'
Уджа Энтони из команды Майнц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Латца Данни из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
11'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
11'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Герта
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Майнц
Угловой
8'
Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой слева.
8'
Шанс! Торунарига Джордан из команды Герта пробил головой, но мимо
8'
Донати Джулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Калу Саломон из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Герта контролирует мяч.
7'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Плохо сыграл Донати Джулио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Онисиво Карим наказан за толчок Штарк Никлас
5'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
3'
Майнц контролирует мяч.
3'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Зельке Дейви из команды Герта отправил кросс в штрафную...
3'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Онисиво Карим из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Кайсон Робин из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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