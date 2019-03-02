Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 35000
0:1
46' Гол в свои воротаШтарк Никлас
1:1
50' ГолГруйич Марко
2:1
60' ГолШтарк Никлас
61' Желтая карточкаБель Штефан
Второй тайм
83'
83'
Озтунали Левин пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
82'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Майнц имеет хороший шанс забить.
82'
Леки Мэттью наказан за толчок Ньякат Мусса
82'
Дуда Ондрей пробил со штрафного прямо в стенку
81'
Назначен штрафной. Пострадал Леки Мэттью, его свалил Бель Штефан.
81'
81'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
79'
Кайсон Робин из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Матч возобновлен
79'
Майнц делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Латца Данни уходит с поля и его заменяет Максим Александру
79'
Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Какой промах! Ибишевич Ведад имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
78'
Майер Арне из команды Герта отправил кросс в штрафную...
78'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
77'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
77'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Кайсон Робин нанес удар чуть мимо. Близко!
76'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
75'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Уджа Энтони и попал в каркас ворот!
75'
74'
Донати Джулио из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Миттельштедт Максимилиан нарушает правила. Озтунали Левин пострадал
74'
74'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
73'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
73'
72'
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
70'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
70'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
70'
Лустенбергер Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
70'
69'
69'
69'
Близко! Дуда Ондрей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 35000 болельщиков
68'
67'
67'
Зельке Дейви получил травму и заменен. Ибишевич Ведад выходит на поле.
66'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
66'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Тактическая замена. Онисиво Карим уходит с поля и его заменяет Матета Жан-Филипп
65'
Латца Данни не смог попасть в створ ударом издали
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
64'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Зельке Дейви получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
62'
Груйич Марко не смог попасть в створ ударом издали
61'
Бель Штефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Бель Штефан из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Зельке Дейви пострадал.
61'
60'
Лазаро Валентино сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Штарк Никлас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
60'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
60'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
60'
Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Майер Арне
59'
58'
58'
58'
Калу Саломон из команды Герта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лазаро Валентино мяча так и не получил
58'
57'
56'
Майер Арне нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Груйич Марко
55'
55'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
54'
53'
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
52'
Миттельштедт Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Плохо сыграл Донати Джулио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Г О О О О Л - Груйич Марко первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
50'
Почти гол! Зельке Дейви пробил головой по воротам, но Мюллер Флориан спас!
50'
49'
Мюллер Флориан отбил мяч на угловой после удара Лазаро Валентино из штрафной площади.
49'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
Озтунали Левин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Торунарига Джордан нарушает правила. Онисиво Карим пострадал
48'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
48'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
47'
47'
46'
Г О О О О Л - Штарк Никлас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Кайсон Робин из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Озтунали Левин нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Зельке Дейви
45'
45'
ШАНС! Уджа Энтони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличные скиллы показывает Уджа Энтони, обводя своих соперников
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Штарк Никлас из команды Герта делает неудачный навес.
44'
Штарк Никлас из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
44'
43'
Торунарига Джордан наказан за толчок Онисиво Карим
43'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Онисиво Карим из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Дуда Ондрей наказан за толчок Донати Джулио
39'
39'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аарон Кариколь
38'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
38'
37'
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аарон Кариколь
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
34'
Отличная возможность! Онисиво Карим упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
34'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает отличный кросс...
34'
32'
32'
Озтунали Левин из команды Майнц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
31'
Груйич Марко наказан за толчок Латца Данни
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
29'
28'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
27'
27'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
26'
Торунарига Джордан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
23'
22'
22'
Озтунали Левин из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
20'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает неудачный навес.
19'
Лазаро Валентино из команды Герта опасно и грубо сыграл. Аарон Кариколь пострадал.
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
19'
18'
18'
Шанс! Калу Саломон из команды Герта пробил головой, но мимо
18'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
15'
Бель Штефан наказан за толчок Зельке Дейви
14'
14'
Уджа Энтони наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
14'
13'
13'
12'
Груйич Марко нарушает правила. Латца Данни пострадал
11'
11'
Уджа Энтони из команды Майнц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Латца Данни из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
11'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
9'
8'
8'
Шанс! Торунарига Джордан из команды Герта пробил головой, но мимо
8'
Донати Джулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Калу Саломон из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
7'
7'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Плохо сыграл Донати Джулио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
6'
Онисиво Карим наказан за толчок Штарк Никлас
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
3'
3'
3'
Зельке Дейви из команды Герта отправил кросс в штрафную...
3'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Онисиво Карим из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Кайсон Робин из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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