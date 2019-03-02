Стадион: Max-Morlock-Stadion
0:1
Второй тайм: 85'
0:0
10' Не забитый пенальтиБеренс Ханно
36' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
0:1
40' ГолКлостерманн Лукас
52' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
57' Желтая карточкаБеренс Ханно
58' Желтая карточкаКонате Ибраима
71' Желтая карточкаКампль Кевин
Второй тайм
85'
Матч возобновлен
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Эвертон Алмейда III получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
83'
82'
82'
82'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
81'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
81'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает неудачный навес.
81'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Плохо сыграл Мюль Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
79'
Опасность предотвращена - Мюль Лукас из команды Нюрнберг вступил в отбор удачно
79'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
79'
77'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг в офсайде
77'
77'
ШАНС! Адамс Тайлер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Плохо сыграл Эвертон Алмейда III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Лаймер Конрад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Судья сигнализирует, что Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
74'
Безумный фол. Эвертон Алмейда III грубо играет против соперника. Пострадал Кунья Матеус
73'
73'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
72'
Игрок команды Нюрнберг наказывается за толчок соперника
72'
72'
Лёвен Эдуард не смог попасть в створ ударом издали
71'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Кампль Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
70'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг играет слишком грубо. Мисиджан Вирджил оказался на газоне.
70'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Поульсен Юссуф мяч отрикошетил от ворот
69'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
69'
69'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
68'
68'
68'
Клостерманн Лукас наказан за толчок Исхак Микаэль
67'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
66'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Мисиджан Вирджил
66'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг в офсайде
65'
64'
64'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Валентини Энрико
62'
61'
61'
61'
Кубо Юя нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
60'
59'
Керк Себастьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг предупрежден после нескольких фолов.
58'
Конате Ибраима наказан за толчок Исхак Микаэль
58'
58'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
57'
Беренс Ханно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
57'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Адамс Тайлер оказался на газоне.
56'
Матения Кристиан не дал случится голу! Лаймер Конрад должен был забивать, но Матения Кристиан сделал отличный сейв
56'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Адамс Тайлер наказан за толчок Лёвен Эдуард
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
54'
54'
Исхак Микаэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг направляет мяч в штрафную площадку, но Матения Кристиан выбегает и ловит мяч
54'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
54'
53'
53'
Ляйбольд Тим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
53'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
52'
Забитцер Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
52'
Нюрнберг начинает контратаку
52'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
51'
Керк Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
50'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
50'
49'
Поульсен Юссуф задерживает мяч рукой
49'
48'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг толкнул локтем оппонента. Это Керк Себастьян заработал фол
48'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
47'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
47'
Отличные скиллы показывает Валентини Энрико, обводя своих соперников
47'
46'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Мюль Лукас пострадал.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Отличные скиллы показывает Лаймер Конрад, обводя своих соперников
47'
Кунья Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
44'
Кубо Юя задерживает мяч рукой
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
43'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Конате Ибраима сделал результативную передачу.
40'
ГОЛ! - Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
40'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг делает передачу одноклубнику.
40'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
40'
Эвертон Алмейда III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
38'
38'
38'
37'
ШАНС! Орбан Вилли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
После штрафного удара,который нанес Хальстенберг Марсель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
36'
Ляйбольд Тим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
36'
Безумный фол. Ляйбольд Тим грубо играет против соперника. Пострадал Клостерманн Лукас
36'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
36'
36'
35'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
34'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лаймер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
33'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
31'
Валентини Энрико делает длинную передачу вперед
30'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Так близко к голу! Поульсен Юссуф имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Матения Кристиан!
29'
29'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
28'
28'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Клостерманн Лукас пострадал.
27'
26'
Шанс! Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
26'
26'
Хороший удар издали нанес Кампль Кевин, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Мюль Лукас из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
23'
Опасность! Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг в офсайде
22'
22'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
21'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
21'
Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Судья сигнализирует, что Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Эррас Патрик
19'
19'
18'
18'
18'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
17'
16'
16'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
14'
14'
14'
13'
12'
12'
12'
Отличный пас сделал Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Беренс Ханно пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
8'
ПЕНАЛЬТИ - Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ляйбольд Тим.
8'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
7'
7'
Судья сигнализирует, что Керк Себастьян из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
5'
Отличный пас сделал Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
5'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
4'
4'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
3'
3'
Клостерманн Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
3'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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54' 1 Бёри 0 Маклсфилд 53' 1 Форест Грин 1 Линкольн Сити 53' 1 Милтон Кинс Донс 0 Кроули Таун 56' 1 Олдхэм Атлетик 0 Стивенэйдж 55' 0 Эксетер Сити 1 Транмер 54' 2 Мэнсфилд 0 Челтенем 56' 0 Ноттс Каунти 0 Порт Вейл 51' 0 Йовил Таун 1 Моркам 52' 0 Крю Александра 2 Нортгемптон 58' 0 Гримсби 1 Кембридж Юнайтед 55' 1 Ньюпорт 0 Карлайл 55' 2 Суиндон Таун 0 Колчестер
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Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Филадельфия Юнион 0 Торонто Позже 0 Орландо Сити 0 Нью-Йорк Сити Позже 0 Даллас 0 Нью-Инглэнд Революшн Позже 0 Коламбус Крю 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Хьюстон Динамо 0 Реал Солт-Лейк Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Портленд Тимберс Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси 0 Чикаго Файр
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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