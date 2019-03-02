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  5. Бундеслига
Стадион:
Нюрнберг
0:1
Второй тайм: 85'
РБ Лейпциг
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Беренс Ханно
36' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
0:1
40' Гол
Клостерманн Лукас
52' Желтая карточка
Забитцер Марсель
57' Желтая карточка
Беренс Ханно
58' Желтая карточка
Конате Ибраима
71' Желтая карточка
Кампль Кевин
85'
Второй тайм
85'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Эвертон Алмейда III получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
83'
РБ Лейпциг имеет хороший шанс забить.
82'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
81'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
81'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает неудачный навес.
Угловой
81'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Плохо сыграл Мюль Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
79'
Опасность предотвращена - Мюль Лукас из команды Нюрнберг вступил в отбор удачно
79'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
79'
РБ Лейпциг начинает контратаку
Офсайд
77'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг в офсайде
77'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
77'
ШАНС! Адамс Тайлер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Плохо сыграл Эвертон Алмейда III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
76'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Лаймер Конрад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Эвертон Алмейда III грубо играет против соперника. Пострадал Кунья Матеус
73'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
73'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Игрок команды Нюрнберг наказывается за толчок соперника
72'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
72'
Лёвен Эдуард не смог попасть в створ ударом издали
71'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Желтая карточка
71'
Кампль Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
70'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг играет слишком грубо. Мисиджан Вирджил оказался на газоне.
70'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Поульсен Юссуф мяч отрикошетил от ворот
69'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
69'
РБ Лейпциг начинает контратаку
69'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
68'
РБ Лейпциг имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
Фол, нарушение
68'
Клостерманн Лукас наказан за толчок Исхак Микаэль
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
66'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Мисиджан Вирджил
66'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
65'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг в офсайде
65'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
64'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
64'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
64'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Валентини Энрико
62'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
61'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Кубо Юя нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг подал угловой слева.
60'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
59'
Керк Себастьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
58'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
58'
Конате Ибраима наказан за толчок Исхак Микаэль
58'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
58'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
57'
Беренс Ханно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
57'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Адамс Тайлер оказался на газоне.
56'
Матения Кристиан не дал случится голу! Лаймер Конрад должен был забивать, но Матения Кристиан сделал отличный сейв
56'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
56'
Адамс Тайлер наказан за толчок Лёвен Эдуард
55'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
54'
Исхак Микаэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
54'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг направляет мяч в штрафную площадку, но Матения Кристиан выбегает и ловит мяч
54'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
54'
РБ Лейпциг имеет хороший шанс забить.
53'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
53'
Ляйбольд Тим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
53'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
Желтая карточка
52'
Забитцер Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
52'
Нюрнберг начинает контратаку
52'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
51'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
51'
Керк Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
51'
РБ Лейпциг начинает контратаку
51'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг подал угловой слева.
50'
Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
50'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
50'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Поульсен Юссуф задерживает мяч рукой
49'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
Фол, нарушение
48'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг толкнул локтем оппонента. Это Керк Себастьян заработал фол
48'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
47'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
47'
Отличные скиллы показывает Валентини Энрико, обводя своих соперников
47'
Нюрнберг контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг опасно и грубо сыграл. Мюль Лукас пострадал.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Отличные скиллы показывает Лаймер Конрад, обводя своих соперников
47'
Кунья Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
46'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
45'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
45'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Кубо Юя задерживает мяч рукой
44'
Матч возобновлен
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
43'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
43'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг подал угловой слева.
42'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Конате Ибраима сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОЛ! - Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
40'
Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг делает передачу одноклубнику.
Угловой
40'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
40'
Эвертон Алмейда III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
38'
РБ Лейпциг имеет хороший шанс забить.
38'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
37'
ШАНС! Орбан Вилли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
После штрафного удара,который нанес Хальстенберг Марсель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
36'
Ляйбольд Тим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Ляйбольд Тим грубо играет против соперника. Пострадал Клостерманн Лукас
36'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
36'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
35'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
34'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лаймер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
33'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
31'
Валентини Энрико делает длинную передачу вперед
Офсайд
30'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Так близко к голу! Поульсен Юссуф имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Матения Кристиан!
Угловой
29'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
29'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
28'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
27'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Клостерманн Лукас пострадал.
27'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
26'
Шанс! Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
26'
Хороший удар издали нанес Кампль Кевин, но отличный сейв сделал Матения Кристиан. Угловой.
26'
РБ Лейпциг имеет хороший шанс забить.
25'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Нюрнберг контролирует мяч.
24'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Мюль Лукас из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
23'
Опасность! Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
22'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг в офсайде
22'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
22'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
21'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
21'
Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Эррас Патрик
19'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
16'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
РБ Лейпциг имеет хороший шанс забить.
14'
Нюрнберг контролирует мяч.
14'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Нюрнберг контролирует мяч.
12'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
12'
Отличный пас сделал Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
10'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Беренс Ханно пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
8'
ПЕНАЛЬТИ - Конате Ибраима из команды РБ Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ляйбольд Тим.
8'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
7'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Керк Себастьян из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
6'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
5'
Отличный пас сделал Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
5'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
4'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
4'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
4'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
3'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
3'
Клостерманн Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
3'
Кунья Матеус из команды РБ Лейпциг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
2'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
1'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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