Стадион: БайАрена
1:0
4' ГолАрангис Чарлес
2:0
73' ГолБейли Леон
Второй тайм
83'
82'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
81'
81'
Тактическая замена. Абраши Амир уходит с поля и его заменяет Хёлер Лукас
81'
Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
80'
80'
Байер Л начинает контратаку
80'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
79'
Бейли Леон из команды Байер Л в офсайде
79'
Драгович Александр из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
78'
78'
Судья сигнализирует, что Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
77'
76'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
76'
76'
Хаберер Яник нарушает правила. Арангис Чарлес пострадал
75'
ШАНС! Хавец Кай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
74'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
73'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Бейли Леон из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Бейли Леон
73'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
73'
72'
71'
71'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
70'
Хорошую попытку сделал Нидерлехнер Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
69'
Нидерлехнер Флориан нарушает правила. Баумгартлингер Юлиан пострадал
69'
68'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан
68'
Вальдшмидт Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
67'
66'
66'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
66'
Байер Л начинает контратаку
66'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
66'
65'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
65'
Фолланд Кевин нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
65'
Вальдшмидт Лука ошибается в защите.
64'
64'
Та Джонатан нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
63'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
63'
Плохо сыграл Петерсен Нильс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
63'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
62'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает неудачный навес.
61'
61'
Кюблер Лукас наказан за толчок Бейли Леон
60'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
60'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
60'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
59'
58'
Фолланд Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Грифо Винченцо
57'
Матч возобновлен
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
56'
55'
55'
55'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Бейли Леон не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
53'
Едвай Тин наказан за толчок Вальдшмидт Лука
53'
52'
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
50'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
50'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Хаберер Яник нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
49'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
49'
Баумгартлингер Юлиан наказан за толчок Абраши Амир
48'
48'
Шанс! Хайнц Доминик из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
48'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
48'
Едвай Тин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
48'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
47'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Линхарт Филипп нарушает правила. Та Джонатан пострадал
46'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
45'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Едвай Тин нарушает правила. Кюблер Лукас пострадал
43'
Матч возобновлен
43'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
43'
43'
42'
42'
Фолланд Кевин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
42'
Драгович Александр из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
42'
41'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
40'
Вайзер Митчелл наказан за толчок Грифо Винченцо
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
40'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
39'
Арангис Чарлес нарушает правила. Петерсен Нильс пострадал
38'
38'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Едвай Тин
37'
36'
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
34'
34'
Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
33'
32'
32'
31'
31'
31'
Едвай Тин делает длинную передачу вперед
31'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
30'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
30'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
29'
28'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
27'
Абраши Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Гюнтер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
27'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Плохо сыграл Абраши Амир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
25'
Брандт Юлиан наказан за толчок Кюблер Лукас
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
24'
24'
Едвай Тин ошибается в защите.
24'
24'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
22'
Бендер Свен получил травму и заменен. Драгович Александр выходит на поле.
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
19'
Бендер Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Бендер Свен нарушает правила. Кюблер Лукас пострадал
19'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
19'
Едвай Тин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Брандт Юлиан и Хавец Кай из команды Байер Л.
17'
17'
16'
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
15'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
15'
14'
14'
14'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
12'
12'
12'
Арангис Чарлес не смог попасть в створ ударом издали
12'
11'
11'
10'
10'
Хаберер Яник не смог попасть в створ ударом издали
10'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает пас партнеру.
10'
Та Джонатан ошибается в защите.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
9'
Фолланд Кевин из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Хайнц Доминик пострадал.
9'
9'
8'
7'
7'
7'
ШАНС! Вайзер Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вайзер Митчелл и Фолланд Кевин из команды Байер Л.
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 88%, [team2]: 12%.
4'
ГОООООЛ - Арангис Чарлес из команды Байер Л забивает из-за штрафной площади
4'
Плохо сыграл Кюблер Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
4'
Хайнц Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
3'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
3'
3'
2'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Байер Л начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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