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Стадион:
Байер Л
2:0
Второй тайм: 83'
Фрайбург
0'
1:0
4' Гол
Арангис Чарлес
2:0
73' Гол
Бейли Леон
83'
Второй тайм
83'
Байер Л контролирует мяч.
82'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Байер Л контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Байер Л
81'
Тактическая замена. Абраши Амир уходит с поля и его заменяет Хёлер Лукас
81'
Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали
81'
Фрайбург контролирует мяч.
81'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
80'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
80'
Байер Л начинает контратаку
80'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Офсайд
79'
Бейли Леон из команды Байер Л в офсайде
79'
Драгович Александр из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
79'
Хавец Кай из команды Байер Л делает пас партнеру.
78'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
77'
Байер Л контролирует мяч.
76'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
76'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
76'
Хаберер Яник нарушает правила. Арангис Чарлес пострадал
75'
ШАНС! Хавец Кай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Байер Л контролирует мяч.
74'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
73'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Бейли Леон из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Бейли Леон
73'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
73'
Хавец Кай из команды Байер Л делает пас партнеру.
73'
Байер Л контролирует мяч.
72'
Байер Л контролирует мяч.
71'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Фрайбург контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
70'
Хорошую попытку сделал Нидерлехнер Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Нидерлехнер Флориан нарушает правила. Баумгартлингер Юлиан пострадал
69'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан
68'
Вальдшмидт Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Байер Л контролирует мяч.
68'
Хавец Кай из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Байер Л контролирует мяч.
67'
Байер Л контролирует мяч.
66'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
66'
Байер Л начинает контратаку
66'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
66'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Фолланд Кевин нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
65'
Вальдшмидт Лука ошибается в защите.
64'
Удар от ворот произведет Фрайбург
64'
Та Джонатан нанес удар головой, но Шволов Александер спокойно отбил мяч.
63'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
63'
Плохо сыграл Петерсен Нильс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
63'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
63'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Байер Л контролирует мяч.
62'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает неудачный навес.
61'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Кюблер Лукас наказан за толчок Бейли Леон
60'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
60'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
59'
Фрайбург контролирует мяч.
58'
Фолланд Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Грифо Винченцо
57'
Матч возобновлен
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
56'
Фрайбург контролирует мяч.
55'
Байер Л контролирует мяч.
55'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Удар от ворот произведет Фрайбург
54'
Бейли Леон не смог попасть в створ ударом издали
53'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Едвай Тин наказан за толчок Вальдшмидт Лука
53'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Байер Л контролирует мяч.
51'
Байер Л контролирует мяч.
51'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
50'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Байер Л контролирует мяч.
50'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Хаберер Яник нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
49'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Баумгартлингер Юлиан наказан за толчок Абраши Амир
48'
Удар от ворот произведет Байер Л
48'
Шанс! Хайнц Доминик из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
48'
Едвай Тин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Удар от ворот произведет Фрайбург
47'
Едвай Тин из команды Байер Л навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Байер Л контролирует мяч.
46'
Байер Л контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
48'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
47'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
47'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
47'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Линхарт Филипп нарушает правила. Та Джонатан пострадал
46'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Байер Л контролирует мяч.
45'
Удар от ворот произведет Байер Л
45'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Едвай Тин нарушает правила. Кюблер Лукас пострадал
43'
Матч возобновлен
43'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
43'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Фрайбург
42'
Фолланд Кевин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
42'
Драгович Александр из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
42'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
Угловой
42'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
41'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Байер Л контролирует мяч.
41'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Вайзер Митчелл наказан за толчок Грифо Винченцо
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
40'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
39'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Арангис Чарлес нарушает правила. Петерсен Нильс пострадал
38'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Едвай Тин
37'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Фрайбург контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Байер Л
35'
Фрайбург контролирует мяч.
35'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
34'
Удар от ворот произведет Байер Л
34'
Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали
34'
Фрайбург контролирует мяч.
34'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Байер Л контролирует мяч.
32'
Байер Л контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Байер Л
31'
Фрайбург контролирует мяч.
31'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
31'
Едвай Тин делает длинную передачу вперед
31'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
30'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Арангис Чарлес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
27'
Абраши Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
27'
Гюнтер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
27'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
27'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Плохо сыграл Абраши Амир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Хавец Кай из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
26'
Байер Л контролирует мяч.
26'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
25'
Брандт Юлиан наказан за толчок Кюблер Лукас
25'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
24'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Едвай Тин ошибается в защите.
24'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Байер Л контролирует мяч.
22'
Бендер Свен получил травму и заменен. Драгович Александр выходит на поле.
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
Травма, повреждение
19'
Бендер Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Бендер Свен нарушает правила. Кюблер Лукас пострадал
19'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
19'
Едвай Тин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Байер Л контролирует мяч.
18'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Брандт Юлиан и Хавец Кай из команды Байер Л.
17'
Байер Л контролирует мяч.
17'
Байер Л контролирует мяч.
16'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Байер Л контролирует мяч.
16'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Байер Л контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
Офсайд
15'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
15'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
14'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
14'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
13'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Байер Л контролирует мяч.
12'
Байер Л контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Фрайбург
12'
Арангис Чарлес не смог попасть в створ ударом издали
12'
Байер Л контролирует мяч.
11'
Байер Л контролирует мяч.
11'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Байер Л
10'
Хаберер Яник не смог попасть в створ ударом издали
10'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает пас партнеру.
10'
Та Джонатан ошибается в защите.
10'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
Фол, нарушение
9'
Фолланд Кевин из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Хайнц Доминик пострадал.
9'
Байер Л контролирует мяч.
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Байер Л контролирует мяч.
7'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Фрайбург
7'
ШАНС! Вайзер Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вайзер Митчелл и Фолланд Кевин из команды Байер Л.
6'
Байер Л контролирует мяч.
6'
Байер Л контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 88%, [team2]: 12%.
Описание гола
4'
ГОООООЛ - Арангис Чарлес из команды Байер Л забивает из-за штрафной площади
4'
Плохо сыграл Кюблер Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
4'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
4'
Хайнц Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
3'
Байер Л контролирует мяч.
3'
Байер Л контролирует мяч.
2'
Байер Л контролирует мяч.
1'
Байер Л контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Байер Л начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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