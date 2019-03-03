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Стадион:
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 26'
Вердер
0' 26'
Первый тайм
26'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
25'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
25'
Крузе Макс из команды Вердер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
25'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
24'
Удар от ворот произведет Вердер
24'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Вердер
22'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
21'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
19'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
15'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
15'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
14'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
11'
Павленка Иржи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Павленка Иржи пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Клаус Феликс
8'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
7'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Мехмеди Адмир нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
7'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
6'
Рашица Милот выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
5'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
4'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Вердер контролирует мяч.
3'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
3'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вольфсбург контролирует мяч.
1'
Вольфсбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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