Стадион: Фольксваген-Арена
0:0
Первый тайм: 26'
Первый тайм
26'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
25'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
25'
Крузе Макс из команды Вердер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
25'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
24'
Удар от ворот произведет Вердер
24'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
23'
23'
Удар от ворот произведет Вердер
22'
22'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
21'
21'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
19'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
19'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
17'
16'
16'
15'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
15'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
14'
13'
Матч возобновлен
11'
Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Павленка Иржи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Павленка Иржи пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
8'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Клаус Феликс
8'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Мехмеди Адмир нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
7'
7'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
6'
Рашица Милот выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
4'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
4'
Вердер контролирует мяч.
3'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
3'
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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