Стадион: Фелтинс-Арена
13' Желтая карточкаЗоботка Марсель
17' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
23' Желтая карточкаЮт Марк
35' Желтая карточкаНастасич Матия
0:1
35' ПенальтиЛукебакио Доди
42' Желтая карточкаКовнацки Давид
0:2
62' ГолКовнацки Давид
0:3
68' ГолРаман Бенито
73' Желтая карточкаБрума Джеффри
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Второй тайм
84'
ГОООООЛ Фортуна забивает
84'
Усами Такаси из команды Фортуна делает навес прямо в штрафную.
83'
Фортуна начинает контратаку
83'
Циммерман Маттиас нарушает правила. Арит Амин пострадал
83'
82'
Кутуджу Ахмед пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
82'
81'
Судья сигнализирует, что Баркок Аймен из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
79'
Эмболо Брель наказан за толчок Ковнацки Давид
78'
Тактическая замена. Ют Марк уходит с поля и его заменяет Эмболо Брель
77'
Судья сигнализирует, что Скрибски Стивен из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
76'
Тактическая замена. Раман Бенито уходит с поля и его заменяет Усами Такаси
76'
Финк Оливер не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
75'
Шанс! Лукебакио Доди из команды Фортуна пробил головой, но мимо
75'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
74'
Баркок Аймен нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Финк Оливер из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
73'
Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Брума Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Раман Бенито
72'
72'
Ковнацки Давид из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Зоботка Марсель уходит с поля и его заменяет Хоффманн Андре
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
68'
Лукебакио Доди сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Раман Бенито изменил счет на табло!
68'
ШАНС! Раман Бенито вышел один-на-один с голкипером...
68'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
67'
67'
Финк Оливер из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
65'
65'
Раман Бенито не смог попасть в створ ударом издали
65'
64'
Баркок Аймен из команды Фортуна подал угловой справа.
63'
Кутуджу Ахмед нарушает правила. Финк Оливер пострадал
62'
Раман Бенито сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Ковнацки Давид изменил счет на табло!
62'
ШАНС! Ковнацки Давид вышел один-на-один с голкипером...
62'
Раман Бенито разрезает оборону соперника отличным пасом
61'
61'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Кутуджу Ахмед
61'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
60'
59'
59'
58'
Судья сигнализирует, что Арит Амин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
58'
57'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
57'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
56'
Рензинг Михаэль отбил мяч на угловой после удара Арит Амин из штрафной площади.
56'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
54'
Финк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Баркок Аймен задерживает мяч рукой
54'
Баркок Аймен нарушает правила. Бенталеб Набиль пострадал
53'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 толкнул локтем оппонента. Это Айхан Кан заработал фол
53'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Раман Бенито выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
50'
49'
Каминьски Марцин задерживает мяч рукой
49'
49'
48'
48'
ШАНС! Ют Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
48'
Финк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Судья сигнализирует, что Каминьски Марцин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
46'
46'
46'
Тактическая замена. Настасич Матия уходит с поля и его заменяет Скрибски Стивен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Финк Оливер из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Баркок Аймен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Мендиль Хамза из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
46'
46'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
44'
43'
42'
Калиджиури Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
42'
Ковнацки Давид получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
41'
Судья сигнализирует, что Финк Оливер из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Стамбули Бенжамин
40'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
38'
38'
37'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Ковнацки Давид оказался на газоне.
35'
Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Фортуна забивает с точки!
35'
Настасич Матия получил желтую карточку от судьи
35'
ПЕНАЛЬТИ! - Настасич Матия играет рукой в штрафной! Настасич Матия вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
34'
Фортуна начинает контратаку
33'
Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
33'
33'
ШАНС! Баркок Аймен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
31'
31'
Отличный пас сделал Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
28'
Ют Марк наказан за толчок Гисельман Нико
28'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
26'
26'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
26'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Ют Марк получил желтую карточку от судьи
21'
ШАНС! Лукебакио Доди вышел один-на-один с голкипером...
21'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
21'
Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
21'
Раман Бенито из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
19'
19'
18'
17'
Бургшталлер Гвидо получил желтую карточку от судьи
17'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Циммерман Маттиас пострадал.
16'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 толкнул локтем оппонента. Это Циммерман Маттиас заработал фол
15'
Гисельман Нико наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
13'
Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
13'
Зоботка Марсель из команды Фортуна играет слишком грубо. Ют Марк оказался на газоне.
13'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лукебакио Доди из команды Фортуна навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
12'
Раман Бенито не смог попасть в створ ударом издали
11'
10'
10'
10'
10'
Шанс! Сане Салиф из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
10'
Настасич Матия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Судья сигнализирует, что Баркок Аймен из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Ют Марк
9'
8'
7'
7'
7'
Зоботка Марсель из команды Фортуна играет слишком грубо. Арит Амин оказался на газоне.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
5'
4'
Баркок Аймен не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
3'
Баркок Аймен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Сане Салиф из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Финк Оливер
1'
1'
Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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