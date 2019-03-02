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Стадион:
Шальке 04
0:4
Второй тайм: 84'
Фортуна
0'
13' Желтая карточка
Зоботка Марсель
17' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
23' Желтая карточка
Ют Марк
35' Желтая карточка
Настасич Матия
0:1
35' Пенальти
Лукебакио Доди
42' Желтая карточка
Ковнацки Давид
0:2
62' Гол
Ковнацки Давид
0:3
68' Гол
Раман Бенито
73' Желтая карточка
Брума Джеффри
0:4
84' Гол
 84'
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Второй тайм
Описание гола
84'
ГОООООЛ Фортуна забивает
84'
Усами Такаси из команды Фортуна делает навес прямо в штрафную.
83'
Фортуна начинает контратаку
Фол, нарушение
83'
Циммерман Маттиас нарушает правила. Арит Амин пострадал
83'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Кутуджу Ахмед пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
82'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Баркок Аймен из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
80'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Шальке 04
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
79'
Эмболо Брель наказан за толчок Ковнацки Давид
78'
Тактическая замена. Ют Марк уходит с поля и его заменяет Эмболо Брель
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Скрибски Стивен из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
76'
Тактическая замена. Раман Бенито уходит с поля и его заменяет Усами Такаси
76'
Финк Оливер не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Удар от ворот произведет Шальке 04
75'
Шанс! Лукебакио Доди из команды Фортуна пробил головой, но мимо
75'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
74'
Баркок Аймен нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Финк Оливер из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
73'
Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Брума Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Раман Бенито
72'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ковнацки Давид из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Зоботка Марсель уходит с поля и его заменяет Хоффманн Андре
70'
Фортуна контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
68'
Лукебакио Доди сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Раман Бенито изменил счет на табло!
68'
ШАНС! Раман Бенито вышел один-на-один с голкипером...
68'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Финк Оливер из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
65'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Удар от ворот произведет Шальке 04
65'
Раман Бенито не смог попасть в створ ударом издали
65'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Баркок Аймен из команды Фортуна подал угловой справа.
Фол, нарушение
63'
Кутуджу Ахмед нарушает правила. Финк Оливер пострадал
62'
Раман Бенито сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Ковнацки Давид изменил счет на табло!
62'
ШАНС! Ковнацки Давид вышел один-на-один с голкипером...
62'
Раман Бенито разрезает оборону соперника отличным пасом
61'
Удар от ворот произведет Фортуна
61'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Кутуджу Ахмед
61'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
60'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Арит Амин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
58'
Фортуна контролирует мяч.
Офсайд
57'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
57'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
56'
Рензинг Михаэль отбил мяч на угловой после удара Арит Амин из штрафной площади.
56'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Удар от ворот произведет Фортуна
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
54'
Финк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Баркок Аймен задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
54'
Баркок Аймен нарушает правила. Бенталеб Набиль пострадал
Фол, нарушение
53'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 толкнул локтем оппонента. Это Айхан Кан заработал фол
53'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Фортуна
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Раман Бенито выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
50'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Каминьски Марцин задерживает мяч рукой
49'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Фортуна
48'
ШАНС! Ют Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
48'
Финк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Каминьски Марцин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
46'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Настасич Матия уходит с поля и его заменяет Скрибски Стивен
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Удар от ворот произведет Шальке 04
48'
Финк Оливер из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Баркок Аймен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Мендиль Хамза из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
46'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Шальке 04 контролирует мяч.
42'
Калиджиури Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
42'
Ковнацки Давид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Финк Оливер из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Стамбули Бенжамин
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Шальке 04 контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Фортуна
38'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Ковнацки Давид оказался на газоне.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Фортуна забивает с точки!
Желтая карточка
35'
Настасич Матия получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
ПЕНАЛЬТИ! - Настасич Матия играет рукой в штрафной! Настасич Матия вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
34'
Фортуна начинает контратаку
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
33'
Удар от ворот произведет Шальке 04
33'
ШАНС! Баркок Аймен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
31'
Удар от ворот произведет Фортуна
31'
Отличный пас сделал Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Ют Марк наказан за толчок Гисельман Нико
28'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
26'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Айхан Кан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
23'
Ют Марк получил желтую карточку от судьи
21'
ШАНС! Лукебакио Доди вышел один-на-один с голкипером...
Описание гола
21'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арит Амин
21'
Раман Бенито из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Шальке 04 контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
17'
Бургшталлер Гвидо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Циммерман Маттиас пострадал.
Фол, нарушение
16'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 толкнул локтем оппонента. Это Циммерман Маттиас заработал фол
Фол, нарушение
15'
Гисельман Нико наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
13'
Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Зоботка Марсель из команды Фортуна играет слишком грубо. Ют Марк оказался на газоне.
13'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лукебакио Доди из команды Фортуна навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Удар от ворот произведет Шальке 04
12'
Раман Бенито не смог попасть в створ ударом издали
11'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Удар от ворот произведет Фортуна
10'
Шанс! Сане Салиф из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
10'
Настасич Матия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Баркок Аймен из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Ют Марк
9'
Удар от ворот произведет Фортуна
8'
Шальке 04 контролирует мяч.
7'
Шальке 04 контролирует мяч.
7'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Зоботка Марсель из команды Фортуна играет слишком грубо. Арит Амин оказался на газоне.
5'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
5'
Удар от ворот произведет Шальке 04
4'
Баркок Аймен не смог попасть в створ ударом издали
4'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Шальке 04
3'
Баркок Аймен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Сане Салиф из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
2'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Фортуна контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Финк Оливер
1'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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