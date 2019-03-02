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Стадион:
Янг Бойз
0:0
Перерыв
Сьон
0'
41' Желтая карточка
Фон Берген Стив
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Фон Берген Стив получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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