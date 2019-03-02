Стадион: Молинью
2:0
Второй тайм: 50'
1:0
16' ГолЖота Диогу
2:0
18' ГолХименес Рауль
34' Желтая карточкаБеннетт Райан
45' Желтая карточкаБамба Сулейман
Второй тайм
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Камараса Виктор нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
49'
48'
48'
47'
Траоре Адама не смог попасть в створ ударом издали
47'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
47'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Доэрти Мэтт
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
53'
Команда Вулверхэмптон играла лучше в этом тайме.
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
53'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
53'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
53'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Беннетт Джо
51'
51'
Гиббс-Уайт Морган задерживает мяч рукой
50'
Саисс Ромен наказан за толчок Ниассе Умар
50'
Моррисон Шон нанес удар головой, но Радди Джон спокойно отбил мяч.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
48'
47'
Матч возобновлен
47'
Бамба Сулейман получил травму и заменен. Манга Экеле выходит на поле.
46'
Бамба Сулейман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Бамба Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Бамба Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
43'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
43'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
42'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Саисс Ромен наказан за толчок Рид Бобби
41'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Отличные скиллы показывает Траоре Адама, обводя своих соперников
41'
40'
Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Матч возобновится спорным мячом
39'
Жота Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
37'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Камараса Виктор оказался на газоне.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
35'
34'
Беннетт Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
34'
Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Рид Бобби оказался на газоне.
34'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
34'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
34'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
Должен был быть гол! Дендонкер Леандер имел отличный шанс, но Этеридж Нейл не дал голу состоятся!
33'
Дендонкер Леандер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
33'
Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон делает передачу одноклубнику.
33'
32'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
31'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
30'
Рид Бобби нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Ниассе Умар мяч отрикошетил от ворот
29'
28'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон направляет мяч в штрафную площадку, но Этеридж Нейл выбегает и ловит мяч
28'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Жота Диогу нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон пасует в штрафную, но Этеридж Нейл выходит и ловит мяч.
26'
26'
26'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
25'
25'
ШАНС! Роллс Джо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Гиббс-Уайт Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
22'
22'
22'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
18'
Жота Диогу сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Хименес Рауль изменил счет на табло!
18'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
18'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
18'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
17'
Бамба Сулейман ошибается в защите.
17'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Хименес Рауль сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Жота Диогу изменил счет на табло!
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жота Диогу и Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон.
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жота Диогу и Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон.
15'
14'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
13'
Хименес Рауль задерживает мяч рукой
13'
13'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
12'
Зохоре Кеннет наказан за толчок Боли Вийи
11'
11'
Радди Джон взял и забрал мяч на выходе
10'
Плохо сыграл Боли Вийи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
10'
9'
9'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
9'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
8'
7'
6'
Гуннарссон Арон имел все шансы забить, но Радди Джон сделал отличный сейв!
6'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
6'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити разыграл угловой с левого угла.
6'
Беннетт Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
5'
Судья сигнализирует, что Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Гуннарссон Арон
3'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
2'
2'
1'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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