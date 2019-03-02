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Стадион:
Вулверхэмптон
2:0
Второй тайм: 50'
Кардифф Сити
0'
1:0
16' Гол
Жота Диогу
2:0
18' Гол
Хименес Рауль
34' Желтая карточка
Беннетт Райан
45' Желтая карточка
Бамба Сулейман
50'
Второй тайм
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Камараса Виктор нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
49'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
48'
Кардифф Сити контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
47'
Траоре Адама не смог попасть в створ ударом издали
47'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
47'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Доэрти Мэтт
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
53'
Команда Вулверхэмптон играла лучше в этом тайме.
53'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
53'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
53'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
53'
Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Беннетт Джо
51'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Гиббс-Уайт Морган задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
50'
Саисс Ромен наказан за толчок Ниассе Умар
50'
Моррисон Шон нанес удар головой, но Радди Джон спокойно отбил мяч.
50'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Кардифф Сити контролирует мяч.
48'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
47'
Матч возобновлен
47'
Бамба Сулейман получил травму и заменен. Манга Экеле выходит на поле.
Желтая карточка
46'
Бамба Сулейман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Бамба Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
44'
Бамба Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
43'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
43'
Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
42'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Саисс Ромен наказан за толчок Рид Бобби
41'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Отличные скиллы показывает Траоре Адама, обводя своих соперников
41'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
40'
Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
39'
Жота Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
Фол, нарушение
37'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Камараса Виктор оказался на газоне.
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Беннетт Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
34'
Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Рид Бобби оказался на газоне.
34'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
34'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
34'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
34'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
34'
Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
34'
Должен был быть гол! Дендонкер Леандер имел отличный шанс, но Этеридж Нейл не дал голу состоятся!
33'
Дендонкер Леандер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
33'
Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон делает передачу одноклубнику.
Угловой
33'
Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
32'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
31'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
30'
Рид Бобби нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Ниассе Умар мяч отрикошетил от ворот
29'
Кардифф Сити контролирует мяч.
28'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон направляет мяч в штрафную площадку, но Этеридж Нейл выбегает и ловит мяч
28'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Жота Диогу нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон пасует в штрафную, но Этеридж Нейл выходит и ловит мяч.
26'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
25'
ШАНС! Роллс Джо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Зохоре Кеннет из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
24'
Гиббс-Уайт Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
22'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
18'
Жота Диогу сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Хименес Рауль изменил счет на табло!
18'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
18'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
18'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
17'
Бамба Сулейман ошибается в защите.
17'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Хименес Рауль сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Жота Диогу изменил счет на табло!
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жота Диогу и Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон.
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жота Диогу и Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон.
15'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
14'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Фол, нарушение
13'
Хименес Рауль задерживает мяч рукой
13'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Зохоре Кеннет наказан за толчок Боли Вийи
11'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
11'
Радди Джон взял и забрал мяч на выходе
10'
Плохо сыграл Боли Вийи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
9'
Ниассе Умар из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
6'
Гуннарссон Арон имел все шансы забить, но Радди Джон сделал отличный сейв!
6'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити разыграл угловой с левого угла.
6'
Беннетт Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Гуннарссон Арон
3'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Кардифф Сити контролирует мяч.
1'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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