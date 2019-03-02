Стадион: Терф Мур
0:2
Второй тайм: 55'
0:1
15' Гол в свои воротаБардсли Филипп
38' Желтая карточкаМи Бен
0:2
48' ГолБачуайи Миши
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Второй тайм
55'
Судья сигнализирует, что Макнил Дуайт из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
55'
55'
55'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
54'
Миливоевич Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Мейер Максимилиан наказан за толчок Тэйлор Чарли
53'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Миливоевич Лука наказан за толчок Барнс Эшли
50'
50'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
48'
Уан-Биссака Аарон сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Бачуайи Миши изменил счет на табло!
48'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Хендрик Джефф уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Йоханн
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
46'
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
44'
44'
44'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
43'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
42'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
42'
42'
42'
41'
41'
41'
Бачуайи Миши не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
39'
39'
39'
38'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Ми Бен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
38'
Назначен штрафной. Пострадал Заха Уилфрид, его свалил Ми Бен.
37'
Кристал Пэлас начинает контратаку
36'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Вествуд Эшли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Хендрик Джефф мяч отрикошетил от ворот
35'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
35'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
34'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
34'
33'
33'
Барнс Эшли не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
31'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
31'
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
29'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
28'
28'
28'
Вествуд Эшли пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
28'
27'
27'
Вествуд Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли делает пас партнеру.
26'
26'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
25'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
24'
24'
24'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Хенесси Уэйн не дал случится голу! Вуд Крис должен был забивать, но Хенесси Уэйн сделал отличный сейв
24'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
22'
21'
Барнс Эшли наказан за толчок Томкинс Джеймс
21'
21'
20'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Барнс Эшли мяч отрикошетил от ворот
20'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
20'
18'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
17'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
17'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
17'
17'
16'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Г О О О О Л - Бардсли Филипп уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
15'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
15'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
14'
14'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
14'
14'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
13'
12'
12'
11'
Макнил Дуайт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
11'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Корк Джек
10'
Шлупп Джеффри наказан за толчок Тарковски Джеймс
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Корк Джек наказан за толчок Куйяте Шейку
9'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Тарковски Джеймс делает длинную передачу вперед
9'
9'
8'
Хенесси Уэйн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
7'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
4'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
2'
2'
Плохо сыграл Томкинс Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
2'
Судья сигнализирует, что Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Корк Джек
2'
1'
1'
Барнс Эшли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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