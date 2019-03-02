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Стадион:
Бёрнли
0:2
Второй тайм: 55'
Кристал Пэлас
0'
0:1
15' Гол в свои ворота
Бардсли Филипп
38' Желтая карточка
Ми Бен
0:2
48' Гол
Бачуайи Миши
55'
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Второй тайм
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Макнил Дуайт из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
55'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
55'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Угловой
55'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
54'
Миливоевич Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Вуд Крис из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Корк Джек из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Мейер Максимилиан наказан за толчок Тэйлор Чарли
53'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
53'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Корк Джек из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Миливоевич Лука наказан за толчок Барнс Эшли
50'
Удар от ворот произведет Бёрнли
50'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
48'
Уан-Биссака Аарон сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Бачуайи Миши изменил счет на табло!
48'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
47'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
46'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Хендрик Джефф уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Йоханн
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
44'
Шанс! Вуд Крис из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
44'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
44'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
44'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
43'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
42'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
42'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
42'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Бёрнли
41'
Бачуайи Миши не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
40'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
39'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Бёрнли
38'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Ми Бен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Заха Уилфрид, его свалил Ми Бен.
37'
Кристал Пэлас начинает контратаку
36'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Угловой
35'
Вествуд Эшли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Хендрик Джефф мяч отрикошетил от ворот
35'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
35'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
34'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Тарковски Джеймс из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
34'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
33'
Барнс Эшли не смог попасть в створ ударом издали
32'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
31'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Шлупп Джеффри
28'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
28'
Вествуд Эшли пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
28'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
Вествуд Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли делает пас партнеру.
26'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
26'
Шанс! Ми Бен из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
25'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
24'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Хенесси Уэйн не дал случится голу! Вуд Крис должен был забивать, но Хенесси Уэйн сделал отличный сейв
24'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Барнс Эшли наказан за толчок Томкинс Джеймс
21'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
20'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Барнс Эшли мяч отрикошетил от ворот
20'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
20'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Офсайд
18'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
17'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
17'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
17'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
16'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Бардсли Филипп уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
15'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
15'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
14'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
14'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
13'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
12'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
11'
Макнил Дуайт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Корк Джек
Фол, нарушение
10'
Шлупп Джеффри наказан за толчок Тарковски Джеймс
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
9'
Корк Джек наказан за толчок Куйяте Шейку
9'
Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Тарковски Джеймс делает длинную передачу вперед
9'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Корк Джек из команды Бёрнли подал угловой слева.
8'
Хенесси Уэйн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
7'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
6'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
5'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
4'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
3'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Плохо сыграл Томкинс Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Корк Джек
2'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
1'
Барнс Эшли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бёрнли начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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