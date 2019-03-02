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Стадион:
Вест Хэм
2:0
Второй тайм: 68'
Ньюкасл
0'
1:0
7' Гол
Райс Деклан
26' Желтая карточка
Ноубл Марк
37' Желтая карточка
Шёр Фабиан
40' Желтая карточка
Лонгстафф Шон
2:0
42' Пенальти
Ноубл Марк
67' Желтая карточка
Масуаку Артур
68' Желтая карточка
Хейден Исаак
68'
Второй тайм
Желтая карточка
68'
Хейден Исаак - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
68'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Снодграсс Роберт оказался на газоне.
67'
Фредерикс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
Желтая карточка
67'
Судья подбегает и показывает Масуаку Артур из команды Вест Хэм отложенную желтую карточку за фол.
67'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
67'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
66'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Рондон Саломон не пострадал и надо продолжать игру!
66'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
65'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
Тактическая замена. Шёр Фабиан уходит с поля и его заменяет Дамметт Пол
64'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
62'
ШАНС! Эрнандес Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
62'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
59'
ШАНС! Эрнандес Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Фредерикс Райан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
59'
Вест Хэм начинает контратаку
Офсайд
59'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм в офсайде
58'
Хорошую попытку сделал Рондон Саломон. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл.
56'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Манкильо Хави не пострадал и надо продолжать игру!
56'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фредерикс Райан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Манкильо Хави наказан за толчок Эрнандес Хавьер
53'
Андерсон Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
51'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Вест Хэм контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
48'
Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Перес Айосе и Рондон Саломон из команды Ньюкасл.
Фол, нарушение
48'
Лансини Мануэль задерживает мяч рукой
47'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
47'
Хейден Исаак не смог попасть в створ ударом издали
47'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Лонгстафф Шон уходит с поля и его заменяет Диаме Мохамед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
51'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
51'
Шёр Фабиан мяч отрикошетил от ворот
50'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
50'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
49'
Лежён Флорьян наказан за толчок Эрнандес Хавьер
48'
Ньюкасл контролирует мяч.
47'
Эрнандес Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
47'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Альмирон Мигель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
44'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Эрнандес Хавьер оказался на газоне.
43'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
43'
Снодграсс Роберт возвращается на поле.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Ноубл Марк из команды Вест Хэм забивает с точки!
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ - Лежён Флорьян из команды Ньюкасл привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер.
40'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Снодграсс Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Желтая карточка
40'
Лонгстафф Шон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Травма, повреждение
39'
Снодграсс Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Лонгстафф Шон грубо играет против соперника. Пострадал Снодграсс Роберт
38'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
38'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
37'
Лансини Мануэль пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
37'
Шёр Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Андерсон Фелипе, его свалил Шёр Фабиан.
36'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
36'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
35'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
34'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
34'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
34'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
34'
Крессуэлл Арон получил травму и заменен. Масуаку Артур выходит на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
31'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
29'
Фредерикс Райан наказан за толчок Ритчи Мэтт
29'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
28'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
28'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Ньюкасл контролирует мяч.
Желтая карточка
26'
Ноубл Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Ноубл Марк атаковал сзади соперника. Это Альмирон Мигель заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
25'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
Ньюкасл контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
23'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
22'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
22'
Хейден Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Райс Деклан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
20'
Ньюкасл контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
17'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Снодграсс Роберт
16'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Ньюкасл контролирует мяч.
Травма, повреждение
15'
Манкильо Хави возвращается на поле.
Травма, повреждение
15'
Крессуэлл Арон возвращается на поле.
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Манкильо Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Крессуэлл Арон получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Травма, повреждение
12'
Манкильо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
12'
Крессуэлл Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
11'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
10'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Вест Хэм контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
7'
Снодграсс Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГОООООЛ - Райс Деклан Вест Хэм забивает ударом головой
Угловой
7'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
7'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Снодграсс Роберт
5'
Вест Хэм контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
4'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
4'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Фредерикс Райан из команды Вест Хэм пасует в штрафную, но Дубравка Мартин выходит и ловит мяч.
2'
Эрнандес Хавьер нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
2'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
2'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
1'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Эрнандес Хавьер оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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