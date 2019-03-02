Стадион: Лондон
1:0
7' ГолРайс Деклан
26' Желтая карточкаНоубл Марк
37' Желтая карточкаШёр Фабиан
40' Желтая карточкаЛонгстафф Шон
2:0
42' ПенальтиНоубл Марк
67' Желтая карточкаМасуаку Артур
68' Желтая карточкаХейден Исаак
Второй тайм
68'
Хейден Исаак - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
68'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Снодграсс Роберт оказался на газоне.
67'
Фредерикс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
67'
Судья подбегает и показывает Масуаку Артур из команды Вест Хэм отложенную желтую карточку за фол.
67'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
67'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Рондон Саломон не пострадал и надо продолжать игру!
66'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
Тактическая замена. Шёр Фабиан уходит с поля и его заменяет Дамметт Пол
64'
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
63'
62'
ШАНС! Эрнандес Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
62'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
59'
ШАНС! Эрнандес Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Фредерикс Райан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
59'
Вест Хэм начинает контратаку
59'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм в офсайде
58'
Хорошую попытку сделал Рондон Саломон. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
57'
57'
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл.
56'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
56'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Манкильо Хави не пострадал и надо продолжать игру!
56'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фредерикс Райан из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
54'
Манкильо Хави наказан за толчок Эрнандес Хавьер
53'
Андерсон Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
53'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
51'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
49'
48'
Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Перес Айосе и Рондон Саломон из команды Ньюкасл.
48'
Лансини Мануэль задерживает мяч рукой
47'
47'
Хейден Исаак не смог попасть в створ ударом издали
47'
46'
46'
Тактическая замена. Лонгстафф Шон уходит с поля и его заменяет Диаме Мохамед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
51'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Шёр Фабиан мяч отрикошетил от ворот
50'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Лежён Флорьян наказан за толчок Эрнандес Хавьер
48'
47'
Эрнандес Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
47'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Судья сигнализирует, что Альмирон Мигель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
44'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Эрнандес Хавьер оказался на газоне.
43'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Снодграсс Роберт возвращается на поле.
42'
Г О О О О Л - Ноубл Марк из команды Вест Хэм забивает с точки!
41'
ПЕНАЛЬТИ - Лежён Флорьян из команды Ньюкасл привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер.
40'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
40'
Матч возобновлен
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Снодграсс Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Лонгстафф Шон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Снодграсс Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Безумный фол. Лонгстафф Шон грубо играет против соперника. Пострадал Снодграсс Роберт
38'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
37'
Лансини Мануэль пробил со штрафного прямо в стенку
37'
Шёр Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
36'
Назначен штрафной. Пострадал Андерсон Фелипе, его свалил Шёр Фабиан.
36'
36'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
35'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
34'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Крессуэлл Арон получил травму и заменен. Масуаку Артур выходит на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
31'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Фредерикс Райан наказан за толчок Ритчи Мэтт
29'
28'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
28'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
Ноубл Марк получил желтую карточку от судьи
26'
Судья свистит. Ноубл Марк атаковал сзади соперника. Это Альмирон Мигель заработал своей команде штрафной
25'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
25'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
23'
23'
22'
22'
Хейден Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Судья сигнализирует, что Райс Деклан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
18'
18'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
17'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
17'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Снодграсс Роберт
16'
16'
15'
Манкильо Хави возвращается на поле.
15'
Крессуэлл Арон возвращается на поле.
15'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Манкильо Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Крессуэлл Арон получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
12'
Манкильо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Крессуэлл Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
10'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
8'
7'
Снодграсс Роберт сделал результативную передачу.
7'
ГОООООЛ - Райс Деклан Вест Хэм забивает ударом головой
7'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
7'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Снодграсс Роберт
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
4'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Фредерикс Райан из команды Вест Хэм пасует в штрафную, но Дубравка Мартин выходит и ловит мяч.
2'
Эрнандес Хавьер нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
2'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Эрнандес Хавьер оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ньюкасл начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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