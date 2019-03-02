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Стадион:
Грасcхоппер
0:2
Перерыв
Люцерн
0'
0:1
16' Гол
Шульц Марвин
0:2
23' Гол
Шнойвли Кристиан
36' Желтая карточка
Jean-Pierre Rhyner
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Jean-Pierre Rhyner получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Шнойвли Кристиан бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Шульц Марвин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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