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Стадион:
Цюрих
0:1
Перерыв
Лугано
0'
0:1
30' Гол в свои ворота
Бреше Янник
32' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
34' Желтая карточка
Akos Kecskes
45' Вторая желтая карточка
Akos Kecskes
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Akos Kecskes получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
34'
Akos Kecskes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Бреше Янник уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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