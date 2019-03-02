Стадион: Фалмер
0:0
Второй тайм: 54'
45' Желтая карточкаМюррей Гленн
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Второй тайм
54'
Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
Мюррей Гленн нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Биссума Ив из команды Брайтон делает пас партнеру.
53'
Кноккарт Антони из команды Брайтон в офсайде
52'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
52'
Кноккарт Антони делает длинную передачу вперед
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
49'
Биссума Ив нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
48'
Биссума Ив из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
47'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Судья сигнализирует, что Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
46'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кристофер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Мюррей Гленн получил желтую карточку от судьи
47'
Мюррей Гленн из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Горенц-Станкович Йон заработал фол
46'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
46'
Шанс! Даффи Шейн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
46'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Джаханбакш Алиреза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дурм Эрик
42'
Матч возобновлен
41'
Хогг Джонатан получил травму и заменен. Муй Аарон выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Судья сигнализирует, что Монтойя Мартин из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
40'
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Джаханбакш Алиреза!
39'
38'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
38'
37'
36'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
36'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
34'
Прёппер Дэви из команды Брайтон в офсайде
34'
33'
33'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Притчард Алекс нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
33'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
31'
30'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
29'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дурм Эрик
28'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
27'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
26'
Прёппер Дэви из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Стивенс Дейл из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Дурм Эрик наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
25'
Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
24'
24'
22'
22'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
19'
Прёппер Дэви задерживает мяч рукой
19'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
18'
Биссума Ив нарушает правила. Дурм Эрик пострадал
18'
Горенц-Станкович Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
17'
Горенц-Станкович Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
16'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
14'
Хогг Джонатан возвращается на поле.
14'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
14'
Матч возобновлен
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Хогг Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Кноккарт Антони из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удар от ворот произведет Брайтон
11'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
11'
10'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
9'
8'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Монтойя Мартин
6'
5'
Удар от ворот произведет Брайтон
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
Судья сигнализирует, что Кноккарт Антони из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дурм Эрик
3'
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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