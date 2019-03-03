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Стадион:
Уотфорд
1:0
Первый тайм: 41'
Лестер
0'
1:0
5' Гол
Дини Трой
13' Желтая карточка
Мариаппа Эдриан
41'
Первый тайм
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Удар от ворот произведет Уотфорд
39'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
39'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
38'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
38'
Барнс Харви мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
Фол, нарушение
37'
Перейра Роберто из команды Уотфорд играет слишком грубо. Рикарду Перейра II оказался на газоне.
36'
Лестер контролирует мяч.
36'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Магуайр Гарри из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
34'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
34'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
34'
Тилеманс Юри из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
33'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
Фол, нарушение
33'
Рикарду Перейра II из команды Лестер играет слишком грубо. Перейра Роберто оказался на газоне.
32'
Хорошую попытку сделал Делофеу Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
31'
Магуайр Гарри из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Лестер контролирует мяч.
30'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Лестер
26'
Янмат Дарил из команды Уотфорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Удар от ворот произведет Лестер
25'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
24'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дини Трой из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
23'
Капу Этьен из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
22'
Ндиди Уилфред из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Хьюз Уилл пострадал.
22'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
21'
Удар от ворот произведет Уотфорд
21'
Отличный пас сделал Тилеманс Юри из команды Лестер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Лестер контролирует мяч.
19'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Уотфорд
18'
Барнс Харви нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
18'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Холебас Хосе наказан за толчок Мэддисон Джеймс
17'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
17'
Варди Джейми возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Варди Джейми получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
14'
Варди Джейми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
14'
Фостер Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Варди Джейми из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Фостер Бен пострадал.
14'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Мариаппа Эдриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Варди Джейми
13'
Мариаппа Эдриан ошибается в защите.
13'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Рикарду Перейра II наказан за толчок Капу Этьен
12'
Уотфорд контролирует мяч.
11'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Барнс Харви из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
9'
Дини Трой наказан за толчок Ндиди Уилфред
9'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
8'
Рикарду Перейра II наказан за толчок Дини Трой
8'
Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Уотфорд начинает контратаку
8'
Чилвел Бенджамин делает длинную передачу вперед
7'
Лестер контролирует мяч.
7'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Делофеу Херард сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГОООООЛ - Дини Трой Уотфорд забивает ударом головой
5'
Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Магуайр Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
4'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
4'
Делофеу Херард мяч отрикошетил от ворот
3'
Шмейхель Каспер из команды Лестер сделал отличный сейв!
3'
Шмейхель Каспер не дал случится голу! Мариаппа Эдриан должен был забивать, но Шмейхель Каспер сделал отличный сейв
3'
Плохо сыграл Морган Уэс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
Офсайд
1'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
1'
Уотфорд контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лестер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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