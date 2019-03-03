Стадион: Викарадж Роад
1:0
5' ГолДини Трой
13' Желтая карточкаМариаппа Эдриан
Первый тайм
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
39'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
39'
39'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
38'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
38'
Барнс Харви мяч отрикошетил от ворот
37'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
37'
Перейра Роберто из команды Уотфорд играет слишком грубо. Рикарду Перейра II оказался на газоне.
36'
36'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
35'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Магуайр Гарри из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
34'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
Тилеманс Юри из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
33'
Рикарду Перейра II из команды Лестер играет слишком грубо. Перейра Роберто оказался на газоне.
32'
Хорошую попытку сделал Делофеу Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
31'
Магуайр Гарри из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
26'
Удар от ворот произведет Лестер
26'
Янмат Дарил из команды Уотфорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Удар от ворот произведет Лестер
25'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Капу Этьен из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Ндиди Уилфред из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Хьюз Уилл пострадал.
22'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
21'
21'
Отличный пас сделал Тилеманс Юри из команды Лестер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
19'
18'
18'
Барнс Харви нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
18'
18'
Холебас Хосе наказан за толчок Мэддисон Джеймс
17'
17'
Варди Джейми возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Варди Джейми получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
Варди Джейми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Фостер Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Варди Джейми из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Фостер Бен пострадал.
14'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Мариаппа Эдриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
13'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Варди Джейми
13'
Мариаппа Эдриан ошибается в защите.
13'
12'
Рикарду Перейра II наказан за толчок Капу Этьен
12'
Уотфорд контролирует мяч.
11'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Барнс Харви из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Дини Трой наказан за толчок Ндиди Уилфред
8'
Рикарду Перейра II наказан за толчок Дини Трой
8'
8'
Уотфорд начинает контратаку
8'
Чилвел Бенджамин делает длинную передачу вперед
7'
7'
6'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Делофеу Херард сделал результативную передачу.
5'
Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
4'
Судья сигнализирует, что Магуайр Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
4'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
4'
Делофеу Херард мяч отрикошетил от ворот
3'
Шмейхель Каспер из команды Лестер сделал отличный сейв!
3'
Шмейхель Каспер не дал случится голу! Мариаппа Эдриан должен был забивать, но Шмейхель Каспер сделал отличный сейв
3'
Плохо сыграл Морган Уэс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
1'
Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
1'
Уотфорд контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Лестер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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