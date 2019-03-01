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Стадион:
Пяст
1:0
Первый тайм: 5'
Шлёнск
0'
1:0
4' Гол
 5'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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