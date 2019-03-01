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Стадион:
Легия
2:0
Второй тайм: 64'
Медзь
0'
1:0
22' Гол
Карлитос Карлос
2:0
62' Гол
Медейруш Юри
64'
Второй тайм
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Медейруш Юри бьет в цель!
52'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Хямяляйнен Каспер выходит на его замену.
46'
Медзь делает замену. Роман Хоан уходит с поля, а Оямаа Хенрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Карлитос Карлос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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