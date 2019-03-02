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Стадион:
Висла Плоцк
3:2
Конец матча
Краковия
0'
1:0
23' Гол
Кусвик Гжегож
2:0
49' Гол
Борысюк Ариэль
55' Желтая карточка
Сиплак Михал
58' Красная карточка
Джигала Адам
2:1
60' Пенальти
Airam
64' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
2:2
71' Гол
Filip Piszczek
87' Красная карточка
Cezary Stefanczyk
3:2
90' Пенальти
Фурман Доминик
90' Желтая карточка
Даткович Нико
90' Желтая карточка
Завада Оскар
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Завада Оскар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фурман Доминик из команды Висла Плоцк забивает с точки!
89'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Jacub Serafin выходит на его замену.
87'
УДАЛЕНИЕ! - Чезари Стефанчик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Стеванович Ален бьет в цель!
80'
Висла Плоцк делает замену. Маразас Юстинас уходит с поля, а Jakub Lukowski выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Filip Piszczek бьет в цель!
69'
Висла Плоцк делает замену. Nico Varela уходит с поля, а Стеванович Ален выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
63'
Висла Плоцк делает замену. Кусвик Гжегож уходит с поля, а Завада Оскар выходит на его замену.
62'
Краковия делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Bojan Cecaric выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам из команды Краковия забивает с точки!
58'
УДАЛЕНИЕ! - Джигала Адам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
55'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Борысюк Ариэль бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Краковия делает замену. Димун Милан уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Кусвик Гжегож бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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