Стадион: Казимеж Гурски
3:2
Конец матча
1:0
23' ГолКусвик Гжегож
2:0
49' ГолБорысюк Ариэль
55' Желтая карточкаСиплак Михал
58' Красная карточкаДжигала Адам
2:1
60' ПенальтиAiram
64' Желтая карточкаДитятьев Алексей
2:2
71' ГолFilip Piszczek
87' Красная карточкаCezary Stefanczyk
3:2
90' ПенальтиФурман Доминик
90' Желтая карточкаДаткович Нико
90' Желтая карточкаЗавада Оскар
Второй тайм
90'
Завада Оскар получил желтую карточку от судьи
90'
Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Фурман Доминик из команды Висла Плоцк забивает с точки!
89'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Jacub Serafin выходит на его замену.
87'
УДАЛЕНИЕ! - Чезари Стефанчик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
85'
Г О О О О Л - Стеванович Ален бьет в цель!
80'
Висла Плоцк делает замену. Маразас Юстинас уходит с поля, а Jakub Lukowski выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Filip Piszczek бьет в цель!
69'
Висла Плоцк делает замену. Nico Varela уходит с поля, а Стеванович Ален выходит на его замену.
64'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
63'
Висла Плоцк делает замену. Кусвик Гжегож уходит с поля, а Завада Оскар выходит на его замену.
62'
Краковия делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Bojan Cecaric выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам из команды Краковия забивает с точки!
58'
УДАЛЕНИЕ! - Джигала Адам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
55'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Борысюк Ариэль бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Краковия делает замену. Димун Милан уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Кусвик Гжегож бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Итог 3 Бёри 0 Маклсфилд Итог 1 Форест Грин 2 Линкольн Сити Итог 1 Милтон Кинс Донс 0 Кроули Таун Итог 1 Олдхэм Атлетик 1 Стивенэйдж Итог 0 Эксетер Сити 1 Транмер Итог 4 Мэнсфилд 2 Челтенем Итог 0 Ноттс Каунти 0 Порт Вейл Итог 3 Йовил Таун 2 Моркам Итог 0 Крю Александра 2 Нортгемптон Итог 0 Гримсби 2 Кембридж Юнайтед Итог 2 Ньюпорт 0 Карлайл Итог 3 Суиндон Таун 0 Колчестер
Англия: Национальная лига
Итог 1 Хавант энд Уотерлувилл 2 Лейтон Ориент Итог 1 Рексем 0 Честерфилд Итог 0 Олдершот 2 Гейтсхед Итог 3 Довер 0 Брейнтри Итог 1 Харрогейт 1 Дагенем энд Редбридж Итог 2 Саттон 2 Хартлпул Итог 2 Филд 1 Мэйденхэд Юнайтед Итог 0 Бромли 2 Борэм Вуд Итог 0 Эббсфлит 1 Сэлфорд Сити Итог 3 Барнет 1 Барроу Итог 0 Истли 1 Галифакс Итог 5 Солихалл 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Блит Спартанс 3 Брэкли Итог 1 Дарлингтон 1 Чорли Итог 4 Киддерминстер 1 Нанитон Итог 4 Олтринэм 0 Честер Итог 2 Брэдфорд Парк 2 Керзон Итог 0 Гайзли 1 Саутпорт Итог 1 Стокпорт 0 Спеннимур Таун Итог 2 Альфретон 0 Эштон Юнайтед Итог 2 Бостон Юнайтед 2 Телфорд Итог 2 Юнайтед оф Манчестер 2 Херефорд Итог 0 Лемингтон 1 Йорк Сити
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Бат 1 Труро Итог 2 Далвич Гамлет 0 Дартфорд Итог 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Истборн Итог 1 Торкуэй 2 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 2 Уэллинг 2 Сент-Олбанс Итог 0 Чиппенхэм Таун 1 Оксфорд Сити Итог 0 Глостер 0 Уэлдстон Итог 1 Слауг 0 Хемел Хемпстэд Итог 2 Челмсфорд 2 Конкорд Рейнджерс Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 1 Биллерикей Итог 1 Ханегрфорд Таун 1 Уокинг
Англия: Первая лига
Итог 0 Саутенд 3 Барнсли Итог 1 Флитвуд Таун 1 Джиллингем Итог 4 Питерборо Юнайтед 2 Уиком Итог 0 Аккрингтон 1 Ковентри Итог 1 Донкастер 1 Чарльтон Итог 2 Оксфорд Юнайтед 1 Сканторп Итог 0 Шрусбери Таун 0 Уимблдон Итог 0 Бёртон 0 Уолсолл Итог 2 Лутон Таун 0 Рочдейл Итог 5 Портсмут 1 Брэдфорд Сити Итог 2 Сандерленд 0 Плимут Итог 4 Бристоль Роверс 0 Блэкпул
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Беларусь: Суперкубок (Финал)
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
Итог 1 Филадельфия Юнион 3 Торонто 87' 2 Орландо Сити 2 Нью-Йорк Сити Позже 0 Даллас 0 Нью-Инглэнд Революшн Позже 0 Коламбус Крю 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Хьюстон Динамо 0 Реал Солт-Лейк Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Портленд Тимберс Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси 0 Чикаго Файр
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить