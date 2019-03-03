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Стадион:
Александрия
0:1
Перерыв
Мариуполь
0'
0:1
14' Гол
Зубков Александр
20' Желтая карточка
Зубков Александр
25' Желтая карточка
Запорожан Андрей
40' Желтая карточка
Демири Бесир
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Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Александрия делает замену. Цуриков Андрей уходит с поля, а Полярус Артём выходит на его замену.
Желтая карточка
40'
Демири Бесир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Запорожан Андрей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Зубков Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Зубков Александр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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