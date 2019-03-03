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Стадион:
Заря
0:0
Первый тайм: 41'
Ворскла
0'
11' Желтая карточка
Шехич Эдин
24' Желтая карточка
Громов Артём
26' Желтая карточка
Артур III
29' Желтая карточка
Силас
41'
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Первый тайм
Желтая карточка
29'
Силас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Артур III получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Громов Артём получил желтую карточку от судьи
19'
Ворскла делает замену. Пердута Игорь уходит с поля, а Ребенок Павел выходит на его замену.
Желтая карточка
11'
Шехич Эдин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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