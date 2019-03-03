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Стадион:
Лех
0:0
Первый тайм: 28'
Арка Гдыня
0'
23' Желтая карточка
Вернон де Марко
28'
Первый тайм
Желтая карточка
23'
Вернон де Марко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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