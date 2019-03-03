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Стадион:
Висла Краков
0:3
Второй тайм: 69'
Погонь Щецин
0'
0:1
21' Гол
Радослав Маевски
0:2
32' Пенальти
Дрыгас Камил
0:3
50' Гол
Гуаррочена Икер
69'
Второй тайм
61'
Висла Краков делает замену. Палчич Матей уходит с поля, а Бурлига Лукаш выходит на его замену.
60'
Висла Краков делает замену. Patryk Plewka уходит с поля, а Савичевич Вукан выходит на его замену.
60'
Висла Краков делает замену. Коларж Марко уходит с поля, а Krzysztof Drzazga выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Гуаррочена Икер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил из команды Погонь Щецин забивает с точки!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Радослав Маевски бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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