Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
0:3
Второй тайм: 69'
0:1
21' ГолРадослав Маевски
0:2
32' ПенальтиДрыгас Камил
0:3
50' ГолГуаррочена Икер
Второй тайм
61'
Висла Краков делает замену. Палчич Матей уходит с поля, а Бурлига Лукаш выходит на его замену.
60'
Висла Краков делает замену. Patryk Plewka уходит с поля, а Савичевич Вукан выходит на его замену.
60'
Висла Краков делает замену. Коларж Марко уходит с поля, а Krzysztof Drzazga выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Гуаррочена Икер бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил из команды Погонь Щецин забивает с точки!
21'
Г О О О О Л - Радослав Маевски бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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