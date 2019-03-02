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Стадион:
Заглембе Сосновец
3:1
Второй тайм: 84'
Корона Кельце
0'
1:0
19' Гол
Olaf Nowak
22' Желтая карточка
Petr Pavel Polgak II
29' Желтая карточка
Маркес Иван
1:1
35' Пенальти
Сориано Элиа
45' Желтая карточка
Бьелика Александер
2:1
53' Гол
Zarko Udovicic
3:1
56' Гол
Georgios Mygas
83' Вторая желтая карточка
Маркес Иван
84'
Второй тайм
83'
Маркес Иван получает вторую желтую карточку. Удаление.
58'
Корона Кельце делает замену. Петрак Оливер уходит с поля, а Jakub Zubrowski выходит на его замену.
57'
Корона Кельце делает замену. Пучко Матей уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Georgios Mygas бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Zarko Udovicic бьет в цель!
46'
Корона Кельце делает замену. Vato Arveladze уходит с поля, а Форбс Браун выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Заглембе Сосновец делает замену. Тот Мартин уходит с поля, а Цихоцки Матеуш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бьелика Александер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Сориано Элиа из команды Корона Кельце забивает с точки!
Желтая карточка
29'
Маркес Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Петр Полчак получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Olaf Nowak бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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