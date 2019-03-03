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Стадион:
Карпаты
0:1
Перерыв
Львов
0'
24' Желтая карточка
Roman Sliva
32' Желтая карточка
Папа Гуйе
0:1
35' Гол в свои ворота
Мехремич Ади
38' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
38' Желтая карточка
Марта Пимента
44' Желтая карточка
Приймак Владислав
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Vladyslav Pryimak получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Martha получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Мехремич Ади уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
32'
Папа Гуйе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Roman Sliva получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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