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Стадион:
Олимпик Донецк
0:1
Первый тайм: 37'
Арсенал-Киев
0'
10' Желтая карточка
Гришко Дмитрий
0:1
11' Пенальти
Вакуленко Сергей
12' Желтая карточка
Вакуленко Сергей
26' Желтая карточка
Башлай Дмитрий
37'
Первый тайм
32'
Олимпик Донецк делает замену. До Коуто Тейшейра Максим уходит с поля, а Шиндер Антон выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Башлай Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Вакуленко Сергей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Вакуленко Сергей из команды Арсенал-Киев забивает с точки!
Желтая карточка
10'
Дмитрий Гришко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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