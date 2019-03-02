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Стадион:
Ягеллония
2:2
Конец матча
Гурник Забже
0'
22' Желтая карточка
Секулич Борис
1:0
23' Пенальти
Гильерме Хауберт
1:1
25' Гол
Szymon Zurkowski
37' Желтая карточка
Полетанович Марко
45' Желтая карточка
Zoran Arsenic
2:1
57' Гол
Новиковас Арвидас
84' Желтая карточка
Рунье Иван
2:2
89' Гол
Igor Angulo
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Полетанович Марко уходит с поля, а Bartosz Kwiecien выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
85'
Ягеллония делает замену. Гильерме Хауберт уходит с поля, а Вуйцицки Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
72'
Гурник Забже делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Adam Oern Arnarson выходит на его замену.
70'
Ягеллония делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Поспишил Мартин выходит на его замену.
66'
Гурник Забже делает замену. Ishmael Baidu уходит с поля, а Jesus Jimenez выходит на его замену.
62'
Гурник Забже делает замену. Мистакидис Яннис уходит с поля, а Игор Ангуло выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Zoran Arsenic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Полетанович Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Szymon Zurkowski бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Гильерме Хауберт из команды Ягеллония забивает с точки!
Желтая карточка
22'
Секулич Борис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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