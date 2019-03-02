Стадион: Полман
0:1
9' ГолВан де Стрек Сандер
44' Красная карточкаДрост Йеспер
0:2
50' ГолЯнссен Виллем
1:2
60' ГолДалмау Адриан
1:3
65' ГолКерк Гирано
Второй тайм
68'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
68'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Дуарте Лерин из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
67'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
67'
Циборра Леннарт из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Циборра Леннарт из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
66'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван ден Бёйс Дарио
65'
Йенсен Давид сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Керк Гирано изменил счет на табло!
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
64'
64'
Крамер Михил из команды Утрехт в офсайде
63'
63'
62'
62'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Циборра Леннарт сделал результативную передачу.
60'
ГОООООЛ - Далмау Адриан Хераклес забивает ударом головой
60'
60'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
59'
Шанс! Крамер Михил из команды Утрехт пробил головой, но мимо
59'
59'
Утрехт начинает контратаку
57'
57'
57'
Как он промахнулся? Крамер Михил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
56'
Выглядело как неплохой момент. Керк Гирано из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
56'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
54'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт играет слишком грубо. Дуарте Лерин оказался на газоне.
54'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
52'
52'
Бауссайд Отман наказан за толчок Кювас Брандлей
52'
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
50'
Крамер Михил сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О О О Л - Янссен Виллем из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
50'
Бауссайд Отман из команды Утрехт подал угловой справа.
49'
Бласвих Янис отбил мяч на угловой после удара Керк Гирано из штрафной площади.
49'
48'
48'
48'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
47'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
51'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Далмау Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Матч возобновится спорным мячом
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
49'
Петерсон Кристофер получил травму и заменен. Соуза Дабни выходит на поле.
47'
Янссен Виллем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
46'
Бауссайд Отман из команды Утрехт пробил со штрафного, но очень мимо цели.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
УДАЛЕНИЕ! - Дрост Йеспер удален за серьёзный фол
43'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
40'
Безумный фол. Дрост Йеспер грубо играет против соперника. Пострадал Клейбер Шон
40'
40'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Летсерт Тимо
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
39'
39'
38'
38'
Ван ден Бёйс Дарио наказан за толчок Крамер Михил
38'
Россман Максимилиан из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Крамер Михил пострадал.
37'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Меркель Александр
37'
36'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
35'
Циборра Леннарт наказан за толчок Ван де Стрек Сандер
34'
34'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Игра в одни ворота сейчас. Хераклес доминирует и владеет мячом
33'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Меркель Александр из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
31'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Циборра Леннарт из команды Хераклес делает отличный кросс...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
29'
Кювас Брандлей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
28'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Циборра Леннарт
27'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
26'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
24'
24'
24'
Керк Гирано из команды Утрехт нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
23'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
23'
22'
22'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
21'
21'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Крамер Михил из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
21'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
21'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
20'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
17'
17'
17'
17'
Штрафной исполнил Кювас Брандлей, после его удара Йенсен Давид сделал классный сейв. Угловой
16'
Николя Гавори из команды Утрехт играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
15'
Керк Гирано наказан за толчок Циборра Леннарт
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
14'
13'
13'
13'
13'
Хороший удар издали нанес Петерсон Кристофер, но отличный сейв сделал Йенсен Давид. Угловой.
13'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
12'
12'
Ван де Стрек Сандер наказан за толчок Меркель Александр
11'
Дуарте Лерин из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
9'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
9'
9'
9'
9'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Утрехт начинает контратаку
8'
8'
7'
Дрост Йеспер из команды Хераклес в офсайде
7'
7'
Янссен Виллем из команды Утрехт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
2'
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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