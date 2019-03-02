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Стадион:
Хераклес
1:3
Второй тайм: 68'
Утрехт
0'
0:1
9' Гол
Ван де Стрек Сандер
44' Красная карточка
Дрост Йеспер
0:2
50' Гол
Янссен Виллем
1:2
60' Гол
Далмау Адриан
1:3
65' Гол
Керк Гирано
68'
Второй тайм
68'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
68'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Дуарте Лерин из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
67'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
67'
Циборра Леннарт из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Циборра Леннарт из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван ден Бёйс Дарио
65'
Йенсен Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Керк Гирано изменил счет на табло!
65'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Удар от ворот произведет Утрехт
64'
Хераклес контролирует мяч.
Офсайд
64'
Крамер Михил из команды Утрехт в офсайде
63'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
62'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
60'
Циборра Леннарт сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГОООООЛ - Далмау Адриан Хераклес забивает ударом головой
60'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
60'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
Удар от ворот произведет Хераклес
59'
Шанс! Крамер Михил из команды Утрехт пробил головой, но мимо
59'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
59'
Утрехт начинает контратаку
57'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Хераклес
57'
Как он промахнулся? Крамер Михил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
56'
Выглядело как неплохой момент. Керк Гирано из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
56'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
56'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
54'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт играет слишком грубо. Дуарте Лерин оказался на газоне.
54'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Утрехт
53'
Удар от ворот произведет Утрехт
53'
Хераклес контролирует мяч.
52'
Утрехт контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Бауссайд Отман наказан за толчок Кювас Брандлей
52'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
50'
Крамер Михил сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О О О Л - Янссен Виллем из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Угловой
50'
Бауссайд Отман из команды Утрехт подал угловой справа.
49'
Бласвих Янис отбил мяч на угловой после удара Керк Гирано из штрафной площади.
49'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
48'
Утрехт контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Утрехт
48'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Офсайд
47'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
46'
Утрехт контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Далмау Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Матч возобновится спорным мячом
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
49'
Петерсон Кристофер получил травму и заменен. Соуза Дабни выходит на поле.
Травма, повреждение
47'
Янссен Виллем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
47'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Хераклес
46'
Бауссайд Отман из команды Утрехт пробил со штрафного, но очень мимо цели.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
УДАЛЕНИЕ! - Дрост Йеспер удален за серьёзный фол
43'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
41'
Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Утрехт контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Дрост Йеспер грубо играет против соперника. Пострадал Клейбер Шон
40'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Летсерт Тимо
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
39'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Утрехт контролирует мяч.
38'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Ван ден Бёйс Дарио наказан за толчок Крамер Михил
Фол, нарушение
38'
Россман Максимилиан из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Крамер Михил пострадал.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Меркель Александр
37'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Хераклес контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
34'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Игра в одни ворота сейчас. Хераклес доминирует и владеет мячом
33'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Меркель Александр из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
32'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
32'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Циборра Леннарт из команды Хераклес делает отличный кросс...
31'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
Удар от ворот произведет Утрехт
29'
Кювас Брандлей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Циборра Леннарт
27'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
26'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
26'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Хераклес контролирует мяч.
26'
Хераклес контролирует мяч.
25'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
24'
Хераклес контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет Хераклес
24'
Керк Гирано из команды Утрехт нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
23'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Хераклес контролирует мяч.
23'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
22'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
21'
Удар от ворот произведет Хераклес
21'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Крамер Михил из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
21'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
20'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Хераклес контролирует мяч.
20'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Хераклес контролирует мяч.
17'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
17'
Штрафной исполнил Кювас Брандлей, после его удара Йенсен Давид сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
16'
Николя Гавори из команды Утрехт играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
Фол, нарушение
15'
Керк Гирано наказан за толчок Циборра Леннарт
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Утрехт контролирует мяч.
14'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
13'
Хороший удар издали нанес Петерсон Кристофер, но отличный сейв сделал Йенсен Давид. Угловой.
13'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
12'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Дуарте Лерин из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
9'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
9'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
9'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
9'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Утрехт начинает контратаку
8'
Хераклес контролирует мяч.
8'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
7'
Дрост Йеспер из команды Хераклес в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Хераклес
7'
Янссен Виллем из команды Утрехт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
6'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
5'
Удар от ворот произведет Утрехт
Угловой
5'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Утрехт контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет Утрехт
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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